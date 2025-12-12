Die UWS Technologie GmbH hat bei der aktuellen Bewertung durch Open Datacheck erneut den Maximalscore von 100 Punkten erreicht und damit den Status „Gold-Hersteller“ bestätigt. Damit gehört UWS zu den wenigen Anbietern in der SHK-Branche, deren Produktstammdaten höchsten Qualitätserwartungen entsprechen.

Bereits seit mehreren Bewertungsrunden liefert UWS strukturierte, vollständige und aktuelle Artikelstammdaten – inklusive technischer Spezifikationen, ETIM-Klassifizierung, Maßangaben, Bilder und Dokumente. Diese Daten stehen den Fach- und Großhändlern über Open Datacheck sowie ggf. über weitere Branchendatenpools zur Verfügung. Durch den Gold-Status wird sichergestellt, dass alle Informationen den Anforderungen der Datenqualitätsrichtlinie (DQR) genügen.

„Mit der konsequent hohen Datenqualität bieten wir Handel und Handwerk verlässliche Planungsgrundlagen und sparen allen Beteiligten Zeit bei Kalkulation und Datenpflege“, sagt Jasmin Bartesch, Leiterin Vertriebsinnendienst. „Das ist gerade im digitalen Zeitalter ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.“

Für Installateure, Großhandel und Planer bedeutet der Zugriff auf geprüfte Stammdaten: weniger Fehler, schnellere Prozesse und mehr Sicherheit bei der Planung und Bestellung. Einheitliche, digitale Daten vereinfachen den Datenaustausch und reduzieren den Pflegeaufwand deutlich.