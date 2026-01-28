28.01.2026  Pressemeldung Alle News von UWS

UWS: Leistungsstarke Filtration für stationäre Aufbereitungsgeräte

Die stationären Aufbereitungsgeräte unserer Racun Serie – Heaty Racun 300 Advanced und Heaty Racun 300 Advanced Plus – sind ab sofort serienmäßig mit dem MAGella Twister10 ausgestattet.

Dank des innovativen Dualfiltersystems wird die Reinigungsleistung der Geräte nochmals deutlich gesteigert. Der integrierte Feinfilter entfernt selbst feinste Partikel bis zu einer Größe von 0,001 mm. Ergänzt wird dieser durch den besonders leistungsstarken Magnetraw mit 11 × 12.000 Gauß, der zuverlässig sowohl magnetische als auch nichtmagnetische Verunreinigungen aus dem Heiz- und Kühlwasser abscheidet.

Zusätzlich sorgt das eigens entwickelte Mischbettharz Vadion pH-Control für eine stabile Wasserqualität. Es hält sowohl den pH-Wert als auch die Leitfähigkeit dauerhaft innerhalb der Vorgaben der relevanten Normen und Richtlinien, darunter VDI 2035, ÖNORM H 5195-1, SWKI BT 102-1 sowie VDI 6044. Damit wird ein effizienter, normkonformer und langlebiger Anlagenbetrieb sichergestellt.

Vielseitige Anwendungsgebiete stationärer Aufbereitungsgeräte

Stationäre Aufbereitungsgeräte kommen überall dort zum Einsatz, wo eine dauerhaft hohe Wasserqualität entscheidend für Effizienz, Betriebssicherheit und Werterhalt ist, unter anderem in:

  • Heizungsanlagen in Wohn- und Gewerbegebäuden
  • Kühl- und Kaltwassersystemen
  • Fernwärme- und Nahwärmeanlagen
  • Industrieanlagen und Produktionsprozessen
  • Büro-, Verwaltungs- und öffentlichen Gebäuden
  • Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Laboren
  • Hotels, Wohnanlagen und großen Liegenschaften

Durch den Einsatz moderner Filtration und gezielter Wasseraufbereitung werden Ablagerungen, Korrosion und Störungen im System effektiv reduziert – für einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Anlagenbetrieb.

