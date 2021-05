Pressemeldung

Urban Collection steht für die kosmopolitische Seite von Acquabella im Waschbereich.

Der Urban Chic entsteht durch die Vermischung verschiedenen Lebensstile in Großstädten. Das Ergebnis dieser engen emotionalen Bindung ist eine Kombination aus einfachen Linien mit modernen Elementen, die ein großzügiges, jugendliches, elegantes und funktionelles Ambiente schaffen.



Urban Möbel

Mit den Badezimmermöbeln der Urban Collection lassen sich zeitgenössische, nüchterne und ruhige Räume gestalten. Acquabella bietet sie in verschiedenen Ausführungen an. Sie sind in mattem Weiß oder Natureiche erhältlich. Außerdem ist ein industrieller Touch durch Integration einer matt-schwarzen Metallstruktur mit Mikrotextur im Möbel möglich.



Die Kollektion

Darüber hinaus können Urban-Badezimmermöbel dank der vordefinierten Abmessungen und der zentralen Positionierung des Abflusses mit ein Integra-Waschtisch kombiniert werden. Auch andere Kombinationen wie z. B. mit einer One-Ablage mit On-top-Waschbecken oder Infinity-Waschtisch sind möglich.

Urban Collection folgt den neuesten Trends in der Dekoration dank des runden Urban-Spiegels mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern, der dem Bad ein zeitloses Ambiente verleiht.



Acquabella präsentierte seine neuen Produkte für die letzte Saison, welche vom Publikum sehr gut angenommen wurden, auf der Energiesparmesse in Wels sowie auf der Das Bad Direkt in Hofheim am Taunus. Besuchen Sie unsere Website, um alle Details über unsere Urban Collection zu erfahren.

