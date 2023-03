IFC, LOG, BEP, AEA, OBS, ISCC, Dimensionen, 5D, Stufe 3, BCF, Revit, CDE oder SAT?



Wenn Sie spontan wissen, welche Abkürzung nicht in die BIM-Welt gehört, benötigen Sie dieses Webinar nicht. Hier wird nicht berechnet oder gezeichnet, sondern erklärt was BIM überhaupt ist, wie es genutzt werden sollte und was sich hinter den gesamten Abkürzungen verbirgt. Es wird also der theoretische Hintergrund besprochen der für die späteren Anwendung, welche im Uponor BIM 2 Webinar vorgestellt wird, benötigt wird.

23 Mrz 2023 Donnerstag, 16:00 - 17:00 Uhr

30 Jun 2023 Für weitere Termine Newsletter abonnieren

Zur Anmeldung

Referent: Dipl.-Phys. Sven Petersen

Sven Petersen ist seit mehr als 24 Jahren als Referent für Uponor tätig. Die Schwerpunkte legt er auf Flächenheiz- und -kühlsysteme in Neubauten und bei Renovierungen. Ebenso ist er Experte für Sonderanwendungen im Bereich der Flächenheizsysteme. Sein Steckenpferd in diesen Bereichen ist die Regelungstechnik. Vorträge zum Uponor Trinkwasserkonzept oder der Nahwärmeversorgung gehören ebenfalls zu seinem Repertoire.

In seinen Präsenzseminaren und Onlineschulungen legt er insbesondere Wert auf die Vermittlung des passenden Know-hows für die Bedürfnisse der Zielgruppe. Dabei geht er nicht als strikter Theoretiker ans Werk, sondern vermittelt praxisgerecht themenübergreifendes Wissen für den Berufsalltag.