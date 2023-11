Teil 2: Kaltwasser-Rohrsystem sowie Einzelraumregelung und Feuchteüberwachung

Diese Schulung ist der zweite von zwei Teilen zur Planung von Kühldecken mit Thermatop M. Den ersten Teil finden Sie hier: Planung von Kühldecken mit Uponor Thermatop M - Teil 1



Planung und Bau von fugenlosen Gipskarton-Kühldecken geht auch einfach. Die Onlineschulung zeigt anhand eines Projektbeispiels die wesentlichen Schritte von der Ermittlung der Kühlleistung und Deckenbelegung, den Möglichkeiten zur hydraulischen Anbindung bis hin zur Auslegung des Kaltwasser-Rohrnetzes sowie der Einzelraumregelung und Feuchteüberwachung.



Teil 2 umfasst folgende Punkte:

- Hydraulik-Konzept und Rohrsystem

- Regelungstechnik einschl. Einzelraumregelung und Taupunktkontrolle

- Ausblick auf Uponor HSE und BIM.



Dauer: 60 Minuten



Hand-out´s:

- Planungsleitfaden Thermatop M

- Muster-LV der Gesamtlösung

- Präsentation

Termin:

5 Dez 2023 Dienstag, 16:00 - 17:00 Uhr

31 Dez 2023

Referent: Dipl.-Phys. Sven Petersen

Sven Petersen ist seit mehr als 24 Jahren als Referent für Uponor tätig. Die Schwerpunkte legt er auf Flächenheiz- und -kühlsysteme in Neubauten und bei Renovierungen. Ebenso ist er Experte für Sonderanwendungen im Bereich der Flächenheizsysteme. Sein Steckenpferd in diesen Bereichen ist die Regelungstechnik. Vorträge zum Uponor Trinkwasserkonzept oder der Nahwärmeversorgung gehören ebenfalls zu seinem Repertoire.

In seinen Präsenzseminaren und Onlineschulungen legt er insbesondere Wert auf die Vermittlung des passenden Know-hows für die Bedürfnisse der Zielgruppe. Dabei geht er nicht als strikter Theoretiker ans Werk, sondern vermittelt praxisgerecht themenübergreifendes Wissen für den Berufsalltag.