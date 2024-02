Inhalte:

Das neue Gebäudeenergiegesetz GEG, in Kraft getreten am 1. November 2020, vereinigt nicht nur EEG, EEWärmeG und EnEV, sondern eröffnet der Uponor System- und Produktpalette weitere und neue hervorragende Anwendungsmöglichkeiten im Vergleich zu weniger energieeffizienten Alternativen.



Das Webinar vermittelt den grundlegenden Inhalt des GEG, wobei die wesentlichen Änderungen im Vergleich zu den früheren Gesetzen und Verordnungen erläutert werden.



Im weiteren Verlauf des Webinars werden exemplarisch Uponor-System- und Produktlösungen wie die Fußbodenheizungen Uponor Klett für den Wohnungsneubau und Uponor Siccus für die Gebäudesanierung sowie Uponor Magna zum Beheizen hoher Hallen, die regelungstechnische Familie Uponor Smatrix, sowie die Uponor-KaMo-Wohnungsstationen einer energetischen Bewertung und GEG-Zuordnung unterzogen.



Dauer: 60 Minuten



Hand-out´s:

- Präsentation

20 Feb 2024 Dienstag, 16:00 Uhr – 17:00 Uhr



30 Jun 2024

Referent: Dipl.-Phys. Sven Petersen

Sven Petersen ist seit mehr als 24 Jahren als Referent für Uponor tätig. Die Schwerpunkte legt er auf Flächenheiz- und -kühlsysteme in Neubauten und bei Renovierungen. Ebenso ist er Experte für Sonderanwendungen im Bereich der Flächenheizsysteme. Sein Steckenpferd in diesen Bereichen ist die Regelungstechnik. Vorträge zum Uponor Trinkwasserkonzept oder der Nahwärmeversorgung gehören ebenfalls zu seinem Repertoire.

In seinen Präsenzseminaren und Onlineschulungen legt er insbesondere Wert auf die Vermittlung des passenden Know-hows für die Bedürfnisse der Zielgruppe. Dabei geht er nicht als strikter Theoretiker ans Werk, sondern vermittelt praxisgerecht themenübergreifendes Wissen für den Berufsalltag.