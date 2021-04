Technischer Verkauf (m/w/d) Wohnungsbau Gebiet Bayern JR02636

Ihre Aufgaben:

Positionierung und Verkauf der Uponor-Lösungen

Beratung und Betreuung von Wohnungsbaugesellschaften, Bauträgern, Hausherstellern und Projektentwicklern über unsere Produktgruppen und Lösungen

Begleitung von Projekten von deren Entwicklung bis zur Ausschreibung und Vergabe

Besuche sowie Aufbau von persönlichen Kontakten und Netzwerken in der Wohnungswirtschaft

Planung und die Durchführung sowie aktive Begleitung von Kundenbindungsmaßnahmen

Verantwortung für relevante Projekte sowohl im Vertriebsgebiet als auch für überregionale Projekte

Markt- und Trendbeobachtung

Ihre Qualifikation:

abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung im Bereich Heizung/Sanitär oder im Bereich technische Gebäudeausrüstung

mehrjährige Außendiensterfahrung im Vertrieb von Produkten im Bereich Heizung/Sanitär bzw. technischen Gebäudeausrüstung

bestehendes Netzwerk in der bayerischen Wohnungswirtschaft

sehr gute Branchen- und Marktkenntnisse

ausgeprägtes technisches Verständnis

Kunden- und teamorientiertes Arbeiten

sicheren Umgang mit den MS-Office-Programmen sowie CRM Systemen