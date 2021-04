Im Bewusstsein seiner Verantwortung auch für künftige Generationen denkt das Unternehmen die lebenswichtige Ressource Wasser neu: mit sicheren Systemen für die hygienische Trinkwasserversorgung, für energieeffizientes Heizen und Kühlen sowie für eine zuverlässige Infrastruktur. Mit Leidenschaft für Innovation und der Verpflichtung zu Nachhaltigkeit entwickelt Uponor neue Technologien und zukunftsfähige Lösungen. Damit schafft das Unternehmen Vertrauen – und verbessert die Lebensqualität der Menschen. Uponor beschäftigt rund 3,700 Mitarbeiter in 26 Ländern in Europa und Nordamerika. 2020 hat der Konzern einen Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Konzernzentrale befindet sich in Finnland. Das Unternehmen ist börsennotiert an der Nasdaq, Helsinki.

Technischer Verkauf Fachhandwerk / Großhandel (m/w/d), Gebiet: Baden Württemberg Süd-Ost (Ulm / Bodensee-Oberschwaben)

Ihre Aufgaben:

Repräsentation unseres Unternehmens am Markt

Profitable Vermarktung der Uponor Produkte und Lösungen

Betreuung des Fachhandwerks, der Großhändler und der sonstigen Verarbeiter im definierten Gebiet

Entwicklung bestehender Kundenkontakte, Akquisition von Neukunden sowie Aufbau von Kundenbeziehungen

Konsequente und zeitnahe Objekt- und Angebotsverfolgung

Ihre Qualifikation:

Abgeschlossene Ausbildung idealerweise im Bereich Heizung/Sanitär

Mehrjährige Erfahrung im Vertrieb

Engagement und Begeisterung für den Vertrieb beratungsintensiver Produkte

Eigeninitiative, Teamfähigkeit sowie gute Eigenorganisation

Ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenz

Sicherer Umgang mit den MS-Office-Produkten

Wohnort mit Home Office soll sich im Verkaufsgebiet befinden