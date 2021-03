Goran Kovacev künftig an der Spitze des europäischen Vertriebs

Gerrit Schmidt kommt neu ins Unternehmen und übernimmt die Leitung der Region Zentraleuropa

Noch bessere länderübergreifende Zusammenarbeit

Goran Kovacev ist seit 2019 bei Uponor und ausgewiesener Vertriebs­experte mit internationaler Erfahrung. Er zeichnete zuletzt für die DACH­Region und das Osteuropa-Geschäft verantwortlich und hat in dieser Funktion bereits verschiedene Projekte zur Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation geleitet.

An Kovacev berichten vier Regionalverantwortliche: Ville Ruohio für Nordeuropa, Christof Stech für Südwesteuropa, Jacek Dobrowolski für Osteuropa und Gerrit Schmidt für Zentraleuropa. Gerrit Schmidt wechselt von Hilti zu Uponor, wo er zuletzt den Vertrieb in Dänemark führte. Er bringt jahrelange Führungserfahrung mit und war neben Hilti unter anderem auch für die Unternehmensberatung Roland Berger tätig. An Schmidt berichten Markus Friedrichs, Director Sales und Marketing Deutschland und Geschäftsführer der Uponor GmbH, sowie Daniel Blasel, Geschäftsführer von KaMo.

„Mit der neuen Vertriebsorganisation bringen wir Regionalität und Kunden­nähe mit den Stärken unseres europäischen Vertriebsnetzwerks zusam­men“, sagt Karsten Hoppe, President, Building Solutions Europe bei der Uponor Gruppe und Vorsitzender der Geschäftsführung der Uponor GmbH. „Wir können nun noch flexibler und länderübergreifend auf die Anforderun­gen unserer Kunden reagieren.“ So profitieren die Kunden beispielsweise davon, dass Uponor seine IT-Systeme über alle Regionen hinweg weiter vereinheitlichen wird: Das bedeutet beispielsweise kürzere Reaktionszeiten und eine schnellere Auftragsabwicklung. Auch der europaweite Austausch von Best Practices wird mit der neuen Vertriebsorganisation gestärkt. „Hier wollen wir uns weiter verbessern und innerhalb der Vertriebsteams noch besser vernetzen: Eine gute Idee bleibt eine gute Idee - egal, ob wir damit in Finnland oder in Italien ein Projekt zur Zufriedenheit unserer Kunden abschließen konnten“, so Karsten Hoppe. Die neue Organisation tritt zum 01. April 2021 in Kraft.