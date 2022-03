Pressemeldung

Kooperation mit dänischem „Internet of Things“(IoT)-Start-up

Service zur Energieeinsparung und Senkung von CO 2- Emissionen in Wohngebäuden geplant

Nutzerfreundliches und universelles Plug-and-Play-Konzept

Uponor treibt die Dekarbonisierung in der Baubranche weiter voran: Das Unternehmen hat nun eine Entwicklungspartnerschaft mit dem dänischen Start-up-Unternehmen ReMoni unterzeichnet. Die beiden Partner entwickeln gemeinsam einen Energieeffizienz-Service zur Steuerung, Automatisierung und Optimierung verschiedener Heizsysteme. Mit dem Service können Eigentümer und Verwalter den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen in ihren Gebäuden senken.

Bei der Entwicklung solcher Services hat Uponor aktuelle Branchen- und Technologietrends genau im Blick. Speziell bei Mehrfamilienhäusern ist das Potenzial groß, den Kunden mit Abonnement-Lösungen einen Mehrwert zu liefern: ganz im Sinne einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Gebäudeinfrastruktur.

Wichtigstes Ziel der Partnerschaft zwischen Uponor und ReMoni ist die Entwicklung einer umfassenden Plug-and-Play-Lösung zur Optimierung des Energieverbrauchs von Wohngebäuden. Die Lösung nutzt dazu moderne IoT- und KI-Technologien. Mit dem cloudbasierten Dienst können Kunden ihre Heizungssysteme besser steuern und so ihre Gebäude auf künftige CO2-Emissionsziele ausrichten, ohne dass der Wohnkomfort darunter leidet.

Darüber hinaus entwickeln die Partner Monitoring-Lösungen, um unnötigen Wärme- und Wasserverlusten vorzubeugen. ReMoni wird dazu Echtzeit-Pilotversuche in Wohngebäuden in Dänemark starten, sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich. Ziel ist es, Heizsysteme auf der Grundlage von nicht-invasiven, also beispielsweise auf Rohren angebrachten IoT-Sensoren und von KI- Technologie zu optimieren.