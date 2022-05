Pressemeldung

Vorstellung von Funktionen und Komponenten der Smatrix Pulse Regelung und des Comfort Port Konfigurators

Inhalt:

Eine FBH/K besteht nicht nur aus dem Rohr, sondern zur korrekten Funktion einer FBH/K gehört auch das sie fachgerecht und nach den neusten technischen Möglichkeiten geregelt wird. Die Bedienung über eine App, die immer an den realen Wärmebedarf angepasste Hydraulik und eine Regelung der Flächenkühlung die eine optimale Ausnutzung der Kühlung ermöglicht sind da nur einige Themen. Die dafür benötigten Komponenten müssen darüber hinaus auch einfach zu installieren und zu bedienen sein.



Da die Heizungsanlagen heute immer komplexer werden und gerade bei der Kühlung häufig noch weitere Anlagenkomponenten vorhanden sind, ist auch die Ansteuerung dieser Komponenten durch die Regelung ein Punkt der berücksichtigt werden muss, um das ganze System funktionell und energieeffizient zu betreiben.



Im diesem Online-Seminar werden Lösungen dieser Fragen am Beispiel der Komponenten, Funktionen und mögliche Anlagenkonfigurationen der Smatrix Wave/Base beantwortet und die einfache Integration in den Verteilerschrank mit dem Comfort-Port Konfigurator demonstriert.



Kernthemen sind die:

- Der automatische hydraulische Abgleich

- Die Regelung der Fußbodenkühlung

- Anlagenkonfigurationen

- Kombinationen mit weiteren Anlagenkomponenten



Dauer: 60 Minuten



Hand-out´s:

- Präsentationsunterlage

- Technische Unterlage

Termin:

11. Mai 2022 Mittwoch, 16:00 - 17:00 Uhr

