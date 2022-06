Uponor kooperiert mit der Raah-Foundation: Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für indische Dörfer

Durch die Vereinbarung mit der Raah-Foundation mit Sitz in Mumbai/Indien wird sich der europäische Geschäftsbereich von Uponor dafür einsetzen, dass zahlreiche Dörfer in Indien, die keinen ständigen Zugang zu sauberem Wasser haben, diese lebenswichtige Ressource fortan erhalten.

Unterstützung beim Bau und der Reparatur von Dämmen

Bau und Reparatur von Brunnen in zahlreichen Dörfern

Schaffung zusätzlicher Wasserquellen zur Verbesserung der Lebensqualität und Gesundheit

Uponor unterstützt die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung

Die Raah-Foundation setzt sich für die ganzheitliche Entwicklung der indischen Gemeinden ein, indem sie selbsttragende Systeme und lokale Möglichkeiten zur Versorgung schafft. Uponor wird verschiedene Projekte mit Fachwissen im Bereich Wasser und Abwasser unterstützen, beginnend mit dem „Projekt Malhar“. Dieses bringt den wasserarmen Gemeinden von Jawhar und Mokhada in Maharashtra nachhaltige Veränderungen. Weiterhin wird sich Uponor in bestimmten Bereichen engagieren, etwa beim Bau und der Reparatur von Dämmen, Brunnen und Bohrlöchern sowie bei der Schaffung zusätzlicher Wasserquellen zur Verbesserung der Lebensqualität und Gesundheit der Gemeinschaften. Nachdem Uponor und Raah bereits die behördliche Genehmigung erhalten haben, konnten die ersten Arbeiten zur hydrogeologischen Analyse des Geländes und zum Bau eines ersten Rückhaltebeckens im Februar 2022 beginnen.

„Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, wie wir als globales Unternehmen unsere Werte mit den allgemeinen Herausforderungen unserer Gesellschaft in Einklang bringen können“, sagt Dr. Karsten Hoppe, Präsident von Building Solution Europe bei Uponor. „Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen sind eine Blaupause für die Bewältigung dieser Herausforderungen. Wir bei Uponor unterstützen besonders den Fokus auf sauberes Wasser und eine angemessene Abwasserversorgung für alle und überall. Wir freuen uns daher sehr, dass wir eine so besondere Organisation bei ihren wichtigen Projekten unterstützen können.“

Dr. Sarika Kulkarni, Gründerin der Raah-Foundation sagt: „Die Raah- Foundation ist stolz darauf, mit Uponor zusammenzuarbeiten, um den indigenen Stammesdörfern in Westindien zu einer positiven Wasserbilanz zu verhelfen. Wasser liegt allen sozialen Problemen zugrunde, und die Unterstützung von Uponor wird uns dabei helfen, den Teufelskreis von extremer Armut, Verzweiflung und Hilflosigkeit zu durchbrechen und einen Kreislauf von Wandel, Transformation und Wachstum zu ermöglichen.“

Wie Uponor die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützt: Die Nachhaltigkeitsagenda von Uponor basiert auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nation's Sustainable Development Goals, kurz: UN SDGs). Uponor fokussiert sich auf vier dieser Ziele, zu denen das Unternehmen einen wertvollen Beitrag leisten kann: Handeln für das Klima, Menschen schätzen, Ressourcen schützen und wiederverwenden sowie Wasser einsparen.

Die Raah-Foundation:

Die Raah-Foundation (www.raahfoundation.org/) mit Sitz in Mumbai ist eine Nichtregierungsorganisation (NRO), die im Jahr 2011 mit dem Ziel gegründet wurde, das Leben in den verarmten Dörfern Indiens durch eine Neudefinition und Neuausrichtung der Wassernutzung zu verbessern. Die Bemühungen der Raah-Foundation haben zu einer Gesamtwasserkapazität von 907,5 Millionen Litern pro Jahr in 95 verschiedenen Dörfern geführt, wodurch die Wassersicherheit für 30.000 Menschen gewährleistet wurde. Diese können nun in ihren heimischen Dörfern leben, ohne wegen Wasserknappheit in die Städte abwandern zu müssen.