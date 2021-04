Als wirksamen Baustein für den Erhalt der Trinkwasserhygiene in Gebäuden gemäß VDI/DVGW 6023 präsentiert Uponor die völlig neu konzipierte Spülstation Motion. Sie zeichnet sich vor allem durch ihr durchdachtes Design und eine hohe Spülleistung von bis zu 15 Litern pro Minute bei mindestens 1 bar Druck aus. Uponor Motion wird direkt unter dem Waschtisch an die Kalt- und Warmwasserleitungen angeschlossen.



Praktisch: einfache Montage ohne zusätzliche Verrohrung

Einfach: sofort einsatzbereit – auch in der Rohbauphase

Sicher: Regelmäßiger Wasseraustausch vermeidet Stagnation in Trinkwasseranlagen

Bei der Entwicklung der neuen Hygiene-Spülstation hat Uponor ganz praktisch gedacht: Uponor Motion ist so designt, dass sie direkt unter dem Waschtisch angeschlossen werden kann. Das spart zum einen Platz, reduziert vor allem aber auch den Installations- und Planungsaufwand und senkt so die Kosten. Denn: Am Waschtisch ist sowohl Kalt- als auch Warmwasser bereits gelegt – eine zusätzliche Anschlussplanung und Verrohrung, wie an anderen potenziellen Einbauorten, ist nicht nötig. Je nach Einbausituation kann zwischen verschiedenen Varianten gewählt werden: Uponor Motion kann vormontiert in einem Waschtisch-Montagegestell geliefert werden und lässt sich mit Hilfe von Adaptern in verschiedene Vorwandsysteme integrieren. Darüber hinaus gibt es die Option, die Spülstation ohne Montagerahmen für eine Aufputz-Installation an einer Massivwand zu erhalten.

Die Hygiene-Spülstation ist komplett vorkonfiguriert und muss nur angeschlossen werden. Anschließend ist sie sofort einsatzbereit und sorgt für einen bestimmungsgemäßen Betrieb – sogar schon in der Rohbauphase.

Konstant hohe Trinkwasserqualität

Bakterien wie Legionellen vermehren sich bei Temperaturen von 25 bis 55 °C und wenn Wasser über längere Zeit (72 Stunden) stagniert. Gerade in öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und Hotels, aber auch in Bürogebäuden und Mehrfamilienhäusern kommt es regelmäßig zu Stagnationsphasen. Uponor Motion wirkt hier einer Verkeimungsgefahr entgegen: Automatisches voreingestelltes Spülen alle 72 Stunden trägt zu einer konstant hohen Trinkwasserqualität im gesamten Gebäude bei.

Individuelle Einstellung und Kontrolle per App

Die Spülintervalle sowie bestimmte Uhrzeiten oder Temperaturgrenzen lassen sich auch per App auf die individuellen Anforderungen vor Ort anpassen. Temperatursensoren kontrollieren dauerhaft alle zuvor festgelegten Punkte. Bei ungünstigen Temperaturen, längeren Stagnationsphasen oder wenn innerhalb der Installation in den letzten 72h kein kompletter Wasseraustausch stattgefunden hat, spült das System und sorgt so für einen kompletten Austausch des Wassers in den Leitungen. Bei Bedarf sind die gespeicherten Informationen zu den Spülvorgängen abrufbar. Dabei zeichnet sich Uponor Motion durch eine besonders starke Spülleistung von bis zu 15 Litern pro Minute bei 1 bar Druck aus.

Dank des neuartigen Produktdesigns ist Uponor Motion besonders leise und entspricht den gehobenen Schallschutzanforderungen gemäß DIN EN 4109/5, VDI 4100 SSt III, SSt EB II. Eine intelligente Komfortfunktion sorgt zudem dafür, dass Trinkwarmwasser den Nutzern bei Bedarf sofort in der gewünschten Temperatur zur Verfügung steht.

Durchschleif-Ringinstallation

Hygiene-Spülstationen wie Uponor Motion arbeiten besonders effizient in Kombination mit einer Durchschleif-Ringinstallation. Bei dieser Installationsart werden die einzelnen Entnahmestellen ringförmig von zwei Seiten mit Wasser versorgt. Jede Entnahme sorgt so dafür, dass das gesamte Leitungssystem durchströmt wird.