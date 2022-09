Trinkwasserhygiene- und Warmwasser-Komfort-Anforderungen sicher in Einklang bringen - aufgrund hoher Nachfrage wurde die Schulung neu terminiert.

Inhalt:

Die Online-Schulung beschäftigt sich mit dem Konzept der dezentralen Trinkwassererwärmung sowie der Trinkwasserverteilung für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.

Dieses Konzept enthält eine gewerkübergreifende, technisch abgestimmte Lösung der darin enthaltenen Heizungstechnik sowie der Trinkwasserinstallation.

Eine nachhaltig funktionierende und trinkwasserhygienisch einwandfreie Kalt- und Warmwasserverteilung ist das Pflichtprogramm für Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasseranlagen. Hinzu kommen aber auch Anforderungen an den Warmwasserkomfort, die mit den Anforderungen an die Trinkwasserhygiene in Einklang zu bringen sind.

Die in der Online-Schulung vorgestellten Informationen und anwendungs-technischen Empfehlungen sollen die sichere und einfache Umsetzung des Konzepts in Mehrfamilienhäusern sowie der gesetzlichen und normativen Anforderungen erleichtern.

Die kostenfreie Schulung ist besonders wertvoll für Fachplaner*Innen SHK/TGA.

Referent: Dipl.-Phys. Sven Petersen

Termin: 27. September 2022, 16:00 bis 17.00 Uhr

Anmeldung: Webinar zum Trinkwasserkonzept | Uponor