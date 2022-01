Pressemeldung

Birgit Weishaupt feierte kürzlich ihr 15jähriges Betriebsjubiläum. Seit Beginn ihrer Tätigkeit ist sie im After Sales am Standort in Ehingen/Donau im Einsatz.

Sehr engagiert und mit viel Freude verfolgt Birgit Weishaupt ihre Aufgaben. Diese liegen hauptsächlich in der Bearbeitung von Beanstandungen seitens Kunden und in der Abklärung dieser Sachverhalte mit den Zulieferern des Unternehmens.

Ihrer Verantwortung ist sich die erfahrene Teamleiterin bewusst. „Mir ist es am Wichtigsten, einen positiven Beitrag zu leisten, so dass der Kunde zufrieden ist“, beschreibt Birgit Weishaupt ihre Motivation. Dieser Gedanke treibt sie in all den Jahren an.

Zum 15jährigen Jubiläum gratulieren wir recht herzlich. Wir sind froh über die erfahrene Mitarbeiterin mit der positiven Ausstrahlung!

Herzliche Glückwünsche von der

Uponor Kamo GmbH