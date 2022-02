Pressemeldung

Das neue Rohrsystem Uponor Ecoflex VIP wurde mit dem Plus X Award 2022 in den Kategorien Innovation, High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität ausgezeichnet. Quelle: Uponor

Award bestätigt führende Rolle von Uponor als Innovationstreiber

Ausgezeichnet in den Kategorien Innovation, High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität

Uponor Ecoflex VIP: Niedrigster Lambda-Wert und beste Dämmleistung auf dem Markt

Uponor hat für das im vergangenen Jahr am Markt eingeführte, neue Rohrsystem Uponor Ecoflex VIP den Plus X Award 2022 erhalten – und das gleich in vier Kategorien: Innovation, High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität. Der Plus X Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle und zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationssprung ihrer Produkte aus. „Wir freuen uns und sind stolz auf dieses Qualitätssiegel für unser Uponor Ecoflex VIP. Der Award unterstreicht die führende Rolle von Uponor als Innovationstreiber der Branche“, sagte Udo Strache, verantwortlich für Produkt- und Anwendungstechnik sowie Marketing bei Uponor DACH und BeNeLux, nach der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträger.

Neuester Stand der Technik

Eine internationale Fachjury mit Vertretern aus mehr als 80 Branchen beurteilte in mehreren Sitzungen die eingereichten Produkte und vergab die Gütesiegel des Innovationspreises. Auszeichnungswürdig sind neu entwickelte und innovative Technologien, außergewöhnliche Designs sowie intelligente und einfache Bedienkonzepte. Mit diesen Vorgaben hat der Plus X Award mit den sieben Kategorien Innovation, Design, High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie einen sehr differenzierten Ansatz. Produkte mit dem Plus X Faktor sind nach den Worten der Juroren innovativ und verkörpern den neuesten Stand der Technik. Das Siegel „High Quality“ steht für beste Qualität sowie Langlebigkeit und ein Investment in die Zukunft. Daneben hat der Preis in der Kategorie Funktionalität für Uponor besonders Gewicht – hier wurden von der Expertenjury außer der Größe des Funktionsumfangs auch die daraus resultierenden Nutzungsvorteile für die Anwender bewertet.

Bis zu 60 Prozent geringere Wärmeverluste

Das vorgedämmte Uponor Ecoflex VIP bietet eine hervorragende Dämmleistung, hohe Flexibilität, einen geringen Außendurchmesser und ein nachhaltiges Design, das die CO2-Bilanz deutlich senkt. Das ist möglich durch den einzigartigen hybriden Aufbau der Rohre mit innovativen Vakuum-Isolations-Paneelen (VIP). Diese haben sich bereits in der Gesundheits-, Automobil- und Bauindustrie bewährt und tragen wesentlich dazu bei, Wärmeverluste sowie CO2-Emissionen zu senken.

Der Lambda-Wert der VIP-Dämmung liegt bei nur 0,004 W/mK. Dadurch erreicht Uponor Ecoflex VIP die beste Dämmleistung auf dem Markt für flexible, vorgedämmte Rohrsysteme. Im Vergleich zu Produkten mit identischem Außendurchmesser lassen sich bei einem mit Uponor Ecoflex VIP hergestellten Wärmenetz die Wärmeverluste um bis zu 60 Prozent senken.

Die hybride Bauweise der Rohre verringert den Außendurchmesser um bis zu 30 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen vorgedämmten Rohren mit Weichschaum. Dank seines geringen Biegeradius lässt sich Uponor Ecoflex VIP sehr einfach und schnell verlegen – das spart den Fachhandwerkern erheblich Zeit.

Weitere Informationen zu dem mit dem Plus X Award ausgezeichneten Produkt unter www.uponor.de/ecoflex-vip