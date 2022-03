Pressemeldung

Uponor S-Press PLUS Schallschutzset in Aktion

Neu: Uponor BIM-Plattform kennenlernen

Ausgezeichnetes Rohrsystem Uponor Ecoflex VIP

Im Mittelpunkt des Uponor Messeauftritts in Halle 7, Stand 7.117 steht unter anderem das neue Uponor S-Press PLUS Schallschutzset - eine aktuelle Neuheit im Uponor Produktportfolio. Sie vereint Schall- und Leckageschutz, verhindert ein Auslaufen des Leckagewassers innerhalb des Mauerwerks und vermeidet Schallbrücken an der Verbindung zwischen Wand und Rohrsystem. Auf dem Uponor Stand wird das Uponor S-Press PLUS Schallschutzset im Praxiseinsatz gezeigt.

Ebenfalls im Fokus steht Building Information Modeling - kurz BIM: Für die Zukunft der 3D-Planung hat Uponor eine eigene BIM-Plattform entwickelt. Auf der Plattform finden Kunden die entsprechenden Daten für den gesamten Produktkatalog. Für die Besucher der IFH/Intherm 2022 ist eine eigene Station vorgesehen, an der ein Uponor Experte über die BIM-Plattform informiert.

Mit dem Plus X Award ausgezeichnet: Uponor Ecoflex VIP

Nach der Markteinführung von Uponor Ecoflex VIP hat das Produkt in der Branche hohe Wellen geschlagen. Und jetzt überzeugte das vorgedämmte Rohrsystem auch bei einer internationalen Fachjury in den Kategorien Innovation, High Quality, Bedienkomfort sowie Funktionalität und konnte so die begehrte Auszeichnung ergattern. Der Plus X Award ist ein renommierter Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle und zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationssprung ihrer Produkte aus.

Das vorgedämmte Uponor Ecoflex VIP bietet eine hervorragende Dämmleistung, hohe Flexibilität, einen geringen Außendurchmesser und ein nachhaltiges Design, das die CO2-Bilanz deutlich senkt. Dies ist durch den einzigarten, hybriden Aufbau der Rohre mit innovativen Vakuum-Isolations-Paneelen (VIP) möglich. Der sehr gute Lambda-

Wert von 0,004 W/mK sorgt für eine exzellente Dämmleistung auf dem Markt für flexible, vorgedämmte Rohrsysteme: Im Vergleich zu Produkten mit identischem Außendurchmesser lassen sich bei Uponor Ecoflex VIP die Wärmeverluste im hergestellten Wärmenetz um bis zu 60 Prozent senken.

Ein Ausblick auf kommende Neuheiten im Produktportfolio von Uponor rundet den ersten Messeauftritt des Unternehmens nach der Zwangspause durch COVID-19 ab. Für die IFH/Intherm 2022 bietet Uponor Tickets an - Interessenten können sich auf der Webseite anmelden: www.uponor.com/de-de/unternehmen/messen.