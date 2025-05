Personalisierter Luxus: Unterputz-Duschsystem mit SmartControl Thermostat und versenkbaren Metalltasten für eine präzise Steuerung der individuellen Duscheinstellungen • Vollkommene Entspannung: Großzügige Kopfbrause und Vielzahl an Strahlarten für immersives Duschritual • Harmonische Wellness-Oase: Erhältlich in der gesamten GROHE Colors Kollektion und perfekt auf GROHE SPA Armaturen abgestimmt

Wellness- und Pflegerituale halten mehr denn je Einzug in unser Leben. Und da Körperpflege naturgemäß eine sehr persönliche Angelegenheit ist, sind hierbei maßgeschneiderte Lösungen besonders gefragt. Sie müssen vom Design bis zu den Funktionen an die unterschiedlichen Vorlieben und Bedürfnisse anpassbar sein. Insbesondere gilt dies für Duschsysteme, die ein fester Bestandteil der täglichen Routine sind und diese in ein ganz individuelles Wohlfühlerlebnis verwandeln können. GROHE Rainshower Aqua ist der Inbegriff eines wahrhaft einzigartigen Duscherlebnisses - das Unterputz-Duschsystem setzt neue Maßstäbe bei der Verbindung von Design und Funktionalität. Das Herzstück ist das SmartControl Thermostat aus Metall in minimalistischem, horizontalem Design. Es zeichnet sich durch versenkbare Tasten aus, die sich nahtlos in die Abdeckplatte einfügen und nur bei Aktivierung herausfahren.

Höchste Präzision für ein einzigartiges Erlebnis

Das innovative SmartControl Thermostat bietet bis zu fünf Duschfunktionen, wie die Möglichkeit, zwischen Hand- und Kopfbrause oder zusätzlichen Seitenbrausen zu wechseln oder verschiedene Strahlarten zu wählen. Damit bietet es die ideale Grundlage für verschiedene luxuriöse Duschkonfigurationen. Kundinnen können sich ihr Duscherlebnis nach ihren persönlichen Vorlieben aufbauen und sogar das SmartControl Design entsprechend anpassen: Austauschbare Symbolplättchen sorgen für die mühelose Integration vielfältiger Duschfunktionen, wie beispielsweise der Kopfbrausen und der optionalen Seitenbrausen. Die eindeutigen Symbole verbessern das Benutzererlebnis und ermöglichen eine präzise Steuerung auf einen Blick.

Das SmartControl Thermostat kann auch durch die Rainshower Aqua Kopfbrause ergänzt werden: Die Brause ist in runder Form mit einem Durchmesser von 360 mm oder in rechteckiger Form in den Abmessungen 400 mm x 230 mm erhältlich und erlaubt einen Neigungswinkel von 30 Grad für maximalen Komfort. Sie verfügt außerdem über zwei verschiedene Strahlarten: Rain, angelehnt an wohltuenden Sommerregen, und ActiveRain, ideal zum Ausspülen von Shampoo und für einen belebenden Massagestrahl. Die Handbrause rundet das Wellness-Erlebnis mit drei Strahlarten ab: Rain, ActiveMassage - ein pulsierender Strahl - und Rain+, eine Mischung aus Luft und Wasser zur vollkommenen Entspannung von Körper und Geist. Die Handbrausen-Halterung aus Metall verleiht dem Ganzen einen stimmigen Look. Sowohl die Kopf- als auch die Handbrause haben einen Brauseboden aus Acrylglas.

Ein Ort der Erholung und Harmonie

Ab Juli 2025 ist die GROHE Rainshower Aqua in verschiedenen Farbtönen der GROHE Colors Kollektion erhältlich, u. a. im eleganten Phantom Black. GROHE Rainshower Aqua passt optimal zu den GROHE SPA Produktlinien GROHE Allure Gravity, den GROHE Arina Betätigungsplatten sowie zu anderen GROHE SPA Duschlösungen wie Deckenbrausen und -modulen. So ergibt sich stets ein einheitliches Baddesign, das die Essenz der Submarke SPA verkörpert: „Salus Per Aquam“, zu Deutsch „Gesundheit durch Wasser“.

