In modernen Sanitäranlagen muss die Wasserabsperrung langfristige Sicherheit, eine einfache Installation und – immer häufiger – auch eine aufgeräumte Ästhetik gewährleisten, insbesondere wenn das Bedienelement im Raum sichtbar ist.

Seit 1987 stehen die Unterputzarmaturen von TECO für Qualität und Innovation. Die DVGW-zertifizierten Lösungen 164 und ULTRA gewährleisten eine zuverlässige Wasserabsperrung und eine praxisgerechte Installation und erfüllen damit die Anforderungen moderner Sanitärinstallationen.

Antiblockierende Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang

164 und ULTRA sind mit einer Absperrgruppe mit antiblockierender Technopolymer-Kugel „Soft Turn“ ausgestattet, die auf dauerhaft konstante Leistung ausgelegt ist:

gleichmäßige und leichtgängige Betätigung auch nach langen Stillstandszeiten;

voller Durchgang für Durchflussmengen gemäß EN 806-2;

hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor;

keine Wasserstagnation, gemäß DVGW-Arbeitsblatt W570.

Die Absperrgruppe ist vollständig von oben herausnehmbar (Top Entry) und ermöglicht eine einfache und sichere Wartung.

164: praktische und vielseitige Unterputzarmatur

Die Unterputzarmaturen der Serie 164 stellen eine solide, funktionale und flexible Lösung dar und sind in drei Ausführungen erhältlich:

164 mit Gewindeanschluss;

164 für PP-R-Rohre;

Für alle Versionen steht eine umfangreiche Auswahl an Bedienelementen zur Verfügung.

ULTRA: Wandbündiges Design und Funktionalität

ULTRA kombiniert die technischen Eigenschaften der Serie 164 mit einem wandbündigen Design, das den Platzbedarf minimiert und eine klare, elegante Optik bietet.

Zu den wichtigsten Merkmalen zählen:

zwei Bedienvarianten : extern (90° Hebel) oder intern (zugänglich durch Entfernen der Abdeckblende);

: extern (90° Hebel) oder intern (zugänglich durch Entfernen der Abdeckblende); Zubehör-Oberflächen in Weiß, Silberfarben, Hochglanz verchromt und Schwarz Soft Touch ;

und ; optionale Rahmen für eine saubere Installation und individuelle Gestaltung;

für eine saubere Installation und individuelle Gestaltung; erhältlich mit Gewindeanschluss oder FASTEC ® für schnelle und werkzeuglose Verbindungen;

® für schnelle und werkzeuglose Verbindungen; kürzbare Baustellenschutzhülse zur optimalen Anpassung an die jeweilige Einbautiefe.

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!