Bei der Installation von Sanitär- und Heizungsanlagen ist es entscheidend, auf zuverlässige, langlebige und montagefreundliche Absperrlösungen zählen zu können.

Die Unterputz-Kugelhähne 164 von TECO erfüllen diese Anforderungen perfekt und bieten Installateuren ein DVGW-zertifiziertes Produkt, das Sicherheit und konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer hinweg garantiert.

Absperrgruppe mit Soft Turn-Kugel: Sanfte Bedienung und keine Blockierungen

Die 164-Kugelhähne verfügen über eine Absperrgruppe mit antiblockierender Technopolymer-Kugel „Soft Turn“, die auch nach längerer Inaktivität eine dauerhaft leichtgängige Betätigung gewährleistet.

Die Technopolymer-Kugel, die mit dem Top Entry-System vollständig entnehmbar ist, bietet folgende Vorteile:

Keine Notwendigkeit zur regelmäßigen Betätigung;

Verhindert Ablagerungen und Kalkbildung;

Vollständiger Durchgang mit Durchflussmengen gemäß der Norm EN 806-2;

mit Durchflussmengen gemäß der Norm EN 806-2; Hohe Beständigkeit gegenüber Abrieb und Chlor;

Kein Wasserstau gemäß DVGW W570, für maximale Anlagensicherheit und Hygiene.

Dank dieser Eigenschaften garantieren die 164-Kugelhähne einen kontinuierlichen Betrieb und dauerhaft zuverlässige Leistungen.

Drei Versionen für jeden Anwendungsbedarf

Die 164-Kugelhähne umfassen die Versionen:

164 mit Gewinde;

164 für PP-R-Rohre;

164 Mehrfachklemme für Mehrschichtverbundsrohre.

Für alle Versionen ist Kontrollzubehör erhältlich, das sich dezent und elegant in jedes Badezimmer integrieren lässt.

Zertifizierte Lösung für sichere Installationen

Die 164-Kugelhähne sind DVGW-zertifiziert, ein Garant für Sicherheit, gleichbleibende Leistung und vollständige Einhaltung der geltenden Normen.

Jedes Detail ist so konzipiert, dass es Installateuren ein zuverlässiges, langlebiges und einfach zu montierendes Produkt bietet.

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.