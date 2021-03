Familienunternehmen Dallmer nahm unter dem Motto „So persönlich wie immer, so einfach wie noch nie“ an der diesjährigen ISH digital teil. Foto: Dallmer GmbH + Co. KG

Die Weltleitmesse ISH fand in diesem Jahr erstmals nicht in Frankfurt, sondern digital statt. Familienunternehmen Dallmer hat sich unter dem Motto „So persönlich wie immer, so einfach wie noch nie“ dieser Neuerung gestellt und viele positive Erfahrungen mitgenommen. Zusätzlich zu den Einzelterminen auf der ISH digital Plattform hat Dallmer live aus dem Werk in Arnsberg gestreamt und so einem großen Publikum seine Produktneuheiten vorgestellt. Unterhaltsam und informativ präsentierten Aloys Koch, Vertriebsleiter D-A-CH bei Dallmer, und Benjamin Groß, Seminarleiter bei Dallmer, in 30 Minuten alle aktuellen Systeme des Entwässerungsspezialisten. Für Gäste aus dem Ausland standen Klaus Kaufmann, verantwortlich für das Gebiet Nord- und Mitteleuropa, und Tim Schulze-Geiping, zuständig für das Gebiet Naher und Mittlerer Osten, mit Fachwissen parat. Im Chat konnten derweil Fragen gestellt werden, die live von den Experten beantwortet wurden.

„Unsere Highlight-Präsentationen wurden sehr gut angenommen und wir waren froh, dass auch so viele Kommentare und auch Fragen über den Chat angekommen sind“, resümiert Benjamin Groß.

„Wir haben als Team Dallmer sehr gut zusammengearbeitet. Die Atmosphäre im Unternehmen war fast wie vor einer Präsenz-Messe. Alle haben ihr Bestes gegeben, um etwas Tolles auf die Beine zu stellen. Das ist uns sehr gut gelungen und hat uns als Dallmer KollegInnen noch mehr zusammengeschweißt“, sagt Aloys Koch.

Die Aufzeichnungen der Highlight-Präsentationen können unter folgendem Link noch einmal angesehen werden: www.dallmer.de/ish2021