Testo: Unsichtbar, geruchlos, unterschätzt – Kohlenmonoxid im Heizungskeller
Jährlich kommt es zu tausenden CO-Vergiftungen in Deutschland, viele mit schweren oder sogar tödlichen Folgen. Besonders gefährdet sind SHK-Handwerker und Schornsteinfeger, die regelmäßig in engen, schlecht belüfteten Technikräumen arbeiten.
So schützen Sie sich und Ihr Team:
Mobile CO-Melder immer dabeihaben, Kunden zu stationären Warnmeldern beraten, korrekte Platzierung beachten und Geräte regelmäßig prüfen. Im Ernstfall gilt: sofort raus, frische Luft, 112 rufen und andere warnen.
Aktionsvorteil sichern: Kostenlose CO-Warner
Beim Kauf von Testo-Produkten im Zeitraum 1.9. bis 31.12.2025 erhalten Sie einen oder mehrere SGT CO-Warner gratis dazu.
