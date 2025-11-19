Kohlenmonoxid (CO) ist farb- und geruchlos – und genau deshalb so gefährlich. Es entsteht bei unvollständiger Verbrennung von Gas, Öl, Holz oder Pellets.

Jährlich kommt es zu tausenden CO-Vergiftungen in Deutschland, viele mit schweren oder sogar tödlichen Folgen. Besonders gefährdet sind SHK-Handwerker und Schornsteinfeger, die regelmäßig in engen, schlecht belüfteten Technikräumen arbeiten.

So schützen Sie sich und Ihr Team:

Mobile CO-Melder immer dabeihaben, Kunden zu stationären Warnmeldern beraten, korrekte Platzierung beachten und Geräte regelmäßig prüfen. Im Ernstfall gilt: sofort raus, frische Luft, 112 rufen und andere warnen.

Aktionsvorteil sichern: Kostenlose CO-Warner

Beim Kauf von Testo-Produkten im Zeitraum 1.9. bis 31.12.2025 erhalten Sie einen oder mehrere SGT CO-Warner gratis dazu.



>> Mehr erfahren