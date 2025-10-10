SHK-Fachkräfte im Fokus – Effizient, qualifiziert, passgenau – Sie suchen Top-Kandidatinnen und -Kandidaten aus dem Bereich Sanitär, Heizung und Klima (SHK)?

SHK-Vertriebsleiter Nord / Ost (SHK7606)

Ein versierter Vertriebsprofi mit Meisterqualifikation im SHK-Bereich und betriebswirtschaftlicher Weiterbildung. Mit umfassender Erfahrung in der Führung von Teams, strategischer Marktbearbeitung und nachweislichen Erfolgen im Außendienst bringt der Kandidat alles mit, was es für eine leitende Position braucht. Zuletzt war er als Gebietsverkaufsleiter für Nord- und Ostdeutschland tätig.

Leiter Strategisches Marketing SHK / TGA (SHK7561)

Diplom-Betriebswirt (FH) mit über 20 Jahren Erfahrung in der strategischen Markenführung und Marketingleitung. Fundierte Expertise im Rebranding internationaler Marken, dem Aufbau und der Führung von Marketingteams sowie in der digitalen Transformation – inklusive CRM, Marketing Automation und Performance Marketing. Branchenkenntnis in SHK, TGA, Consumer Electronics und Optik. Operativ und beratend tätig, mit Erfahrung als Interim Manager und Hochschuldozent.

Verkaufsleiter Technischer Großhandel Elektro (SHK7554)

Langjährig erfahrene Führungskraft im Vertrieb technischer Produkte, mit Schwerpunkt Elektro-Großhandel. Der Kandidat leitet derzeit erfolgreich ein regionales Vertriebsteam und bringt fundierte Erfahrung im Kundenaufbau, in Messe- und Schulungsaktivitäten sowie in der strategischen Vertriebssteuerung mit.

Business Develpment Manager SHK (SHK7491)

Betriebswirtschaftlich ausgebildete Führungskraft mit Schwerpunkt Business Development, Vertrieb und Projektmanagement. In der letzten Position verantwortlich für Umsatzsteigerung, Portfolioentwicklung sowie die Einführung digitaler Strukturen in einem internationalen Industrieumfeld. Bringt fundierte Erfahrung im Key Account Management, Innovationsmanagement und in der Leitung interdisziplinärer Teams mit.

Vertriebsleiter SHK Großhandel (SHK7473)

Führungspersönlichkeit mit fundierter Erfahrung im SHK-Großhandel. Vom Innendienst über den Außendienst bis zur Verkaufs- und Niederlassungsleitung – umfassend vertraut mit Kundenentwicklung, Standortaufbau und Teamausbau. Verantwortlich für Budget, Strategie, Rekrutierung und Umsatzsteuerung im zweistelligen Millionenbereich.

Head of Business Development (SHK7443)

Führungskraft mit Abschluss als Handelsfachwirt und langjähriger Erfahrung im Business Development und Key Account Management. Aktuell verantwortlich für die Leitung einer Abteilung, strategische Großkundenbetreuung und Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Expertise in DIY, E-Commerce, Multi-Channel-Vertrieb, POS-Konzepten, Eigenmarkenmanagement sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen.

Vertriebsleiter Sanitär (SHK7286)

Führungskraft mit breiter Erfahrung im technischen Vertrieb, Ausstellungsmanagement und Schulungswesen im SHK-Umfeld. Starke Marktkenntnis, Vertriebs-Know-how und operative Umsetzungskompetenz – insbesondere im Bereich Sanitär vor der Wand. Verantwortlich für regionale Verkaufsaktivitäten, Kundenbindung, Verkaufsförderung und Teamcoaching.

Geschäftsführer Vertrieb & Operations SHK (SHK7103)

Langjährig erfolgreicher Manager mit SHK-Schwerpunkt und fundierter Erfahrung in Unternehmensführung, Vertrieb und Personalentwicklung. Der Kandidat verantwortet aktuell die operative Steuerung eines Standorts inklusive Budget- und Teamführung. Auslandserfahrung, KVP-Training und Business-Englisch runden sein Profil ab.

Chief Marketing Officer – CMO (SHK6534)

Diplom-Betriebswirt mit umfassender Führungserfahrung im internationalen Marketing der SHK- und Gebäudetechnikbranche. Schwerpunkte: Markenstrategie, Markteinführungen, Marktanalysen und Positionierung. Praktische Expertise im Produktmanagement technischer Produkte. Vertraut mit der Leitung internationaler Teams und strategischem Markenaufbau.

Spezialist Markenführung & Produktstrategie SHK (SHK6531)

Erfahrene Fachkraft mit Schwerpunkt auf strategischer Produktentwicklung und Markenführung im SHK-Bereich. Aktuell tätig bei einem internationalen Industrieunternehmen mit Verantwortung für Sortimentssteuerung, Markteinführungen und Produktkommunikation. Bringt Know-how aus Marketing, Vertrieb und Personalführung mit

Vertriebsleiter Wärmeerzeuger (SHK6505)

Technisch und kaufmännisch versierte Führungspersönlichkeit im SHK-Markt. Erfahrung in Handwerk, Großhandel und Industrie – mit Fokus auf den Vertrieb von Wärmeerzeugern. Praxisnah, strategisch und führungserfahren. Vertraut mit 2- und 3-stufigen Vertriebsstrukturen sowie mit der Steuerung großer Vertriebsregionen.

CDO Sanitärplanung und Innenausbau (SHK6180)

Digitaler Vertriebsprofi mit 15 Jahren Erfahrung im SHK-Sektor. Führungsverantwortung in IT-Sales Teams mit Fokus auf Großhandel, Industrie und Fachhandwerk. Spezialisiert auf die Implementierung digitaler Prozesse in Handwerksbetrieben. Fundierte Kenntnisse in Marketing, Customer Service und KI-gestützter Prozessoptimierung.

CEO SHK Gebäudetechnik (SHK6030)

Europaweit erfahrener Vertriebsleiter im SHK-Bereich mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund. Führt aktuell das Europageschäft eines internationalen SHK-Marktführers mit Fokus auf Harmonisierung und strategischem Ausbau. Bringt langjährige Führungserfahrung, umfassende Umsatzverantwortung und tiefes Branchen-Know-how mit.

