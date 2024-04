Wir freuen uns sehr, Ihnen ab sofort unseren neuen Internetauftritt unter alter Adresse in einem frischen Design präsentieren zu können. Nach intensiver inhaltlicher und vor allem optischer Überarbeitung, stellen wir unsere neue Website vor – informativer, moderner und natürlich responsive.



Neben einem modernen Design stand vor allem die Anpassung der Inhalte an die Bedürfnisse unserer Zielgruppen im Fokus der Neugestaltung. So erhalten Sie, egal ob Kunde oder Interessent, ohne großen Suchaufwand, einen noch detaillierteren Überblick über die Kernkompetenzen und das Leistungsspektrum der PUK Duschkabinen GmbH. Im Fokus dabei stehen unsere Kompetenzen bei Sonderanfertigungen sowie eine einfache Bedienoberfläche, mit der Sie schnell und unkompliziert einen Einblick in unser Leistungsspektrum erhalten. Auf unsere Inspirationsseite zeigen wir, was es im Sondermaß für Möglichkeiten gibt mit besonderen Badsituationen umzugehen. Wie gewohnt werden wir Sie auch über unsere neue Newsseite regelmäßig über Neuigkeiten, das Unternehmen, Produkte und Veranstaltungen informieren.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Entdecken unserer neuen Homepage!