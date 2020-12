Seit einigen Tagen präsentiert sich BOAGAZ Online im neuen Design und startet mit einer neuen informativeren und umfangreicheren Webseite ins neue Jahr. Neben einer übersichtlichen Darstellung der Einsatz- und Installationsmöglichkeiten sehen Sie sämtliche Vorteile auf einen Blick. Antworten auf offene Fragen beantworten wir auf der eigens eingerichteten FAQ-Seite. Sollte Ihre Frage einmal nicht dabei sein, freuen wir uns, wenn Sie uns diese zukommen lassen. Entdecken Sie die neue Seite: www.boagaz.com/de

Anwenderfreundlichkeit überzeugt

Flexible Edelstahlrohre mit doppelt dichtenden Fittings maximieren die Sicherheit jeder Gasinstallation in Deutschland und sind DVGW geprüft. Im Gegensatz zu Schweiß- oder Presssystemen überzeugen sie durch die einfache Handhabung bei Lagerung, Transport und Montage. Bis zu 70 % Zeitersparnis bei der Installation sind möglich, egal wie schwierig die Einbausituation auch ist.

Die Rohre in den Dimensionen DN 15, 20, 25, 32, 40 und 50 sind alle als Rollenware ab 15 m am Stück erhältlich und im Karton oder auf Holzspule einfach zu transportieren. Ihre Lagerfläche für zB 75 m DN 20 beträgt genau einen einzigen Quadratmeter. Spezialwerkzeug suchen Sie bei uns vergeblich, denn die für das Ablängen der Rohre und Installation der Fittings benötigen Sie lediglich einen Rohrabschneider, ein Messer und 2 Rohrzangen. Auf Bogenstücke verzichten wir völlig – benötigte Bögen entstehen einfach von Hand.

Ein beispielhaftes Montagevideo eines Kunden finden Sie auf unserer neuen Webseite.

Installationsvorteile

Bei einer verbindungslosen Leitungsführung mit BOAGAZ können Sie in Deutschland auf die Be- und Entlüftung der Gasleitung in Hohlräumen verzichten. Das spart Zeit und Kosten. Zudem dürfen die Edelstahlwellrohre unter Estrich verlegt werden, was viele Vorteile mit sich bringt und den einfachen Anschluss von Kochinseln, insbesondere im Gastronomiebereich, vereinfacht. Aber auch Überkopf-Arbeiten wie die Installation einer Hallenheizung im Industriebereich, werden benutzerfreundlicher und effizienter.