Gehen Sie bei der Miete von mobilen Heizzentralen keine Kompromisse ein und vertrauen Sie den Produkten und Lösungen eines der bundesweit führenden Vermietungsspezialisten.

Mobil und immer einsatzbereit

Mobil in Time ist Ihr Lieferant für leistungsstarke Mietwärme. Unser riesiger Anlagenpark umfasst mobile Heizzentralen vom Kilowatt- bis Megawattbereich, die dank unseres zuverlässigen Logistiknetzwerk immer blitzschnell bei Ihnen eintreffen. Mobile Heizzentralen übernehmen eine Schlüsselrolle bei der mobilen Wärmeversorgung auf Baustellen oder in Gebäuden. Sie eignen sich zur temporären Beheizung von Neubauten, Lager- und Produktions­hallen oder Zelten und können sogar komplette Wärmenetze aufrechterhalten. Bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten am lokalen Energieträger sowie beim Ausfall der Zentralheizung stellen sie ausserdem die Warmwasserversorgung sicher.

Als Vermietungsspezialist liefern wir mobile Heizungen in allen Leistungs­klassen. Unsere Heizmobile sind für Einsätze die entweder maximale Mobilität oder eine schnelle Verfügbarkeit erfordern bestens geeignet.

Mit unseren mobilen Heizcontainern können zudem komplexe Projekte zuverlässig abgewickelt werden. Sie erhalten selbstverständlich auch immer das passende Zubehör – vom kleinen Elektrokabel bis zur mobilen Tankanlage, um individuelle Anforderungen vor Ort optimal abzudecken.

Ab sofort können unsere Heizmobile zudem mit einer integrierten Mobile Control Unit (MCU) gemietet werden. Die smarte Regeleinheit erleichtert die Estrichtrocknung um ein Vielfaches, da sie das automatische Funktionsheizen nach DIN 1264-4 und DIN 4725 Teil 4 ermöglicht. Zwei weitere Standardprogramme erfüllen des Weiteren die ÖNORM sowie die Vorgaben der ZV Parkett- und Fussbodentechnik. Alternativ stellen Sie die MCU ganz individuell auf die Anforderungen vor Ort ein. Die Konfiguration dauert nur wenige Augenblicke.

Dank mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Vermietung von mobilen Energiezentralen bieten wir ausserdem massgeschneiderte Servicepakete zu unseren Produktlösungen. Von der Beratung über die Inbetriebnahme bis hin zur Wartung kümmern wir uns um alle Aspekte des Mietmanagements, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft fokussieren können.

Mobile Heizzentralen in allen Leistungsklassen

Hohe Verfügbarkeit und schnelle Lieferung

Umfangreiches Service- und Zubehörprogramm

Technischer Support rund um die Uhr

Kompetente Beratung durch unsere Wärmeprofis

NEU: Heizmobile mit MCU zur Estrichtrocknung

Hier erhalten Sie weitere Infos: neu.mobilintime.com/de-de/landing-page/mobile-heizzentralen