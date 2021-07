Pressemeldung

Trinkwasserpraxis

Ursachen und Auswirkungen von fehlerhafter Planung, Installation und Betriebsweise von Trinkwasserinstallationen

Regelkonforme Vorgehensweise bei Planung, Installation und Betrieb

Schutz des Trinkwassers an jeder Schnittstelle

Montag, 05.07.2021

10:30 - 12:00 Uhr

RAUCAD: Gebäudemanager – Das Modul zur 3D Modellierung

Einlesen und skalieren von PDF-Unterlagen

Zeichnen von Raum- und Geschossumrissen sowie von Dachflächen

Übernahem der Gebäudestruktur in RAUWIN

IFC Export

Sonderfälle

Erfahrung durch praktische Übungen sammeln

Mittwoch, 07.07.2021

11:00 - 12:00 Uhr

Heizlast aktuell – neue Anforderungen der DIN EN 12831 und Wohlfühltemperaturen im Einklang

In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen ersten Einblick in die neuen nationalen Bestimmungen. Im Detail betrachten wir die Anforderungen an Lüftungskonzepte und deren Auswirkung auf die Bestimmung der Heizlast. Sie lernen die wichtigsten Stellschrauben zur Ermittlung der Standard und Norm-Heizlast kennen. Effektive Berechnungstools zeigen Ihnen die Möglichkeiten auf, die Heizlast zuverlässig und flexibel auf Ihre Projekte zugeschnitten exakt berechnen zu können. Auf der anwendungspraktischen Seite werden in diesem Online-Seminar neue Möglichkeiten vorgestellt, die Anforderungen zur Einzelraumregelung sowohl im Neubau wie auch in der Sanierung bedarfsgerecht und akkurat umzusetzen.

Montag, 19.07.2021

13:00 - 14:30 Uhr

Trinkwasserinstallationen sicherer machen

Über 70 % aller Gebäude in Deutschland sind mehr als 40 Jahre alt – und somit sehr oft auch die Installationen. Gleichzeitig stellt die Versicherungswirtschaft fest, dass jährlich Wasserschäden in der Größenordnung von 2,8 Milliarden Euro durch defekte Trinkwasserinstallationen zu beziffern sind. Alle 30 Sekunden kommt es in Deutschland zu einem Wasserschadens-Ereignis. Die wenigsten davon sind vollständige Rohrbrüche. Meist sind es die Tropfenleckagen, die über längere Zeit unbemerkt, enorme Schäden verursachen können. Wie können derartige Schäden reduziert werden? Was können Sie ihren Kunden guten Gewissens empfehlen? In diesem Online-Seminar erhalten Sie konkrete Hilfestellung für Ihre Sicherheit und natürlich somit auch für die Sicherheit Ihrer Kunden. Von der sicheren Rohrverbindung bis zur intelligenten Wassersteuerung erschließen sich für Sie verschiedene Möglichkeiten, die Betriebssicherheit von Bestands- und Neuinstallationen zu verbessern. Denn gerade in Bestandsanlagen können Sie nicht immer gleich die Tigersäge auspacken und alle alten Leitungen rausreißen. Darum besser gleich zu diesem Online-Seminar anmelden und konkrete Praxistipps nutzen.

Donnerstag, 22.07.2021

11:00 - 12:00 Uhr

