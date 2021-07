Pressemeldung

Eine starke Badplanungslösung zeichnet sich durch mehr als nur eine gute Software aus. Für die Compusoft Innova GmbH stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Unsere kompetenten und gut ausgebildeten Mitarbeiter in Vertrieb, Schulung und Hotline begleiten Sie dabei von der ersten Beratung an. Um das Beste aus Ihrer Badplaner Software herausholen zu können, erhalten Sie von Anfang an umfassende Schulungen. Falls bei Ihnen Fragen aufkommen sollten oder Sie Probleme bei Ihrer Badplanung haben, stehen Ihnen unsere Software-Experten in Deutschland von 9 Uhr bis 17 Uhr durchgehend zur Verfügung.

Informieren Sie sich und finden Sie alles rund um die Compusoft-Gruppe und Innoplus auf unserer Internetseite: www.compusoftgroup.com

