Heizungsrohre bilden das essenzielle Versorgungsnetzwerk einer Fußbodenheizung. Die Anforderungen sind dementsprechend hoch: Damit alles im Fluss bleibt, sind Stabilität, Robustheit und Langlebigkeit unverzichtbar. Das neue TECEfloor Soft-PERT 5S Rohr mit optimiertem Schichtaufbau ist flexibel wie Gummi und zugleich druckstabil und überzeugt auf der Baustelle sowie im Labor. Es rundet das umfangreiche TECEfloor Sortiment des Emsdettener Unternehmens ab, das Heizungsrohre, Verteiler, Regelungen und Verlegezubehör aus einer Hand bietet – optimal aufeinander abgestimmt und hundertprozentig kompatibel.

Beim Verlegen von Fußbodenheizungen treten häufig Drall und Spannungen durch Rückstellkräfte auf. Die Folge: Ringbunde spulen sich vom Abrollwagen und Verlegeplatten stellen sich in den Ecken auf. Das neue TECEfloor Soft-PERT 5S Rohr mit optimiertem Schichtaufbau setzt diesen Problemen ein Ende. Bei dem innovativen Heizungsrohr kommt ein besonders weiches Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit zum Einsatz, wodurch das Rohr äußerst biegsam wird. Die optimierte Lage der Sauerstoffsperrschicht begünstigt die Flexibilität. Dank der geringeren Federarte lassen sich die Rohre auch an kälteren Tagen mit deutlich weniger Drall und Spannung verlegen. So wird die Arbeit für Heizungsmonteure noch weiter erleichtert. Darüber hinaus erfüllt das TECEfloor Soft-PERT 5S Rohr die DIN EN 21003 sowie die Norm für Sauerstoffdiffusionsdichtheit gemäß DIN 4726. Die Fünfschichttechnologie schützt dabei die EVOH-Sauerstoffsperrschicht gegen äußere mechanische Einflüsse. So wird eine effektive Verhinderung des Sauerstoffeintritts in ein geschlossenes Heizsystem garantiert.

Das TECEfloor Soft-PERT 5S Rohr erreicht im Teststand in Punkto Biegemodul und Federrate deutlich bessere Werte als Vergleichsmuster. Besonders in engen Biegeradien und in den Ecken zeigt es seine vorteilhafte Flexibilität. Dabei liefert das Biegemodul Rückschlüsse über die Materialeigenschaften, während die Federrate auch die Rohrgeometrie und den Schichtaufbau berücksichtigt.

Digitale Planung mit TECEsmartfloor

So leicht kann die Planung einer Fußbodenheizung sein: Der Online-Kalkulator TECEsmartfloor erlaubt die bedarfsgerechte Auslegung einer Fußbodenheizung bei kleineren Bauvorhaben mit bis zu sechs Verteilern. Kostenlos, online und ohne zusätzliche Software-Installation. Maßgeschneiderte Lösungen aus dem gesamten TECEfloor Sortiment können direkt vor Ort berechnet und mit dem Kunden besprochen werden – und das in nur wenigen Minuten. Während des Gesprächs kann der Fachmann veranschaulichen, welche Auswirkungen ein größerer oder kleinerer Verlegeabstand auf die Vorlauftemperatur hat und was das für Komfort und Preis bedeutet.