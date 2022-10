Die neuen Whirlsysteme von Bette bringen Wasser ordentlich in Bewegung. Und machen die Badewanne zu einem echten Erlebnisort. Die neuen Whirlsysteme aus Messing, die in verschiedenen Oberflächenfarben erhältlich sind, ergänzen die hochwertigen Bette Badewannen mit innovativer Technik und lassen sich einfach reinigen oder wechseln.

Das Whirlsystem BetteSpa nutzt warme Luft um ein sanftes Sprudeln zu erzeugen. Es entspannt, lockert die Muskeln und fördert die Durchblutung. Das Whirlsystem BetteJet lässt Wasser mit Druck zirkulieren. Der Wasserstrahl wirkt wie eine gezielte Massage und hilft Verspannungen zu lösen. Das Whirlsystem BetteAirjet Plus vereint diese beiden Systeme: Es nutzt warme Luft genauso wie die Kraft des Wassers und sorgt so für volle Erholung. Zusätzliche Düsen ermöglichen eine Massage im Schulterbereich und an den Füßen.

Alle Systeme können ganz individuell reguliert werden. Damit man genau den Impuls bekommt, den man sich für sein Bas wünschst. Nahezu alle Badewannen des Herstellers lassen sich mit Whirlsystemen ausbauen. Eine vollständige Übersicht der Kombinationsmöglichkeiten findet man auf der Website des Herstellers.

Ein toller Vorteil: alle sichtbaren Bauteile können im verbauten Zustand gewartet und gewechselt werden, da sie nicht mit der Badewanne verklebt sind. Bei Bette Badewannen werden die Messingdüsen über eine Dichtung verschraubt. Sie sind somit einfach zu reinigen oder zu wechseln.

Für ein vollkommenes Badeerlebnis

Als Oberflächenfarbe der Düsen des Whirlsystems kann man zwischen Weiß glänzend, Chrom glänzend und Gold glänzend wählen. Weitere Farben sind auf Anfrage ebenfalls möglich. So ist für jeden Geschmack etwas dabei. Darüber hinaus kann man sich für Farbscheinwerfer entschieden, die das Badwasser immer ins richtige Licht setzen. Hier bietet Bette eine große Auswahl an zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten.

Weitere Informationen: fcld.ly/813o1no

YouTube Video: youtu.be/45unIHVPvH0