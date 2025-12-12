12.12.2025  Pressemeldung Alle News von Fränkische

Fränkische: Umweltproduktdeklarationen für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Das alpex System für Trinkwasser- und Heizungsanwendungen steht für Sicherheit, Langlebigkeit und höchste Hygiene – bei gleichzeitig besonders einfacher, effizienter Montage.

Für die alpex Mehrschichtverbundrohre und alpex Fittings von FRÄNKISCHE liegen geprüfte Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) vor, die ihre nachhaltige Leistungsfähigkeit transparent belegen und für die Zertifizierung moderner Gebäude eine zentrale Rolle spielen.

EPDs liefern verlässliche, vergleichbare Umweltdaten über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts. Sie basieren auf internationalen Normen (z. B. ISO 14025, EN 15804) und werden von unabhängigen Programmbetreibern verifiziert.

Sie schaffen Klarheit in Ausschreibungen, erleichtern die Ökobilanzierung und unterstützen die Nachweisführung in gängigen Nachhaltigkeitszertifizierungen.

Die Übersicht aller EPDs von FRÄNKISCHE finden Sie hier www.fraenkische.com/de-DE/epd.

Fränkische Rohrwerke
Fränkische Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str. 1
97486 Königsberg / Bayern
Deutschland
Telefon:  0800 / 101 40 79
Telefon:  09525 - 88-0
www.fraenkische.com
Anzeigen
NORDWEST Handel AG
August Brötje GmbH
CONTI Sanitärarmaturen GmbH
burgbad GmbH
Watercryst Wassertechnik GmbH

DESTATIS:

11.12.2025

Bereits 2035 wird in Deutschland ein Viertel der Bevölkerung 67 Jahre und älter sein
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.12.2025

2,4 Arbeitstage mehr im neuen Jahr als 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.12.2025

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im November 2025: -0,8 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung