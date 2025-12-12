Das alpex System für Trinkwasser- und Heizungsanwendungen steht für Sicherheit, Langlebigkeit und höchste Hygiene – bei gleichzeitig besonders einfacher, effizienter Montage.

Für die alpex Mehrschichtverbundrohre und alpex Fittings von FRÄNKISCHE liegen geprüfte Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) vor, die ihre nachhaltige Leistungsfähigkeit transparent belegen und für die Zertifizierung moderner Gebäude eine zentrale Rolle spielen.

EPDs liefern verlässliche, vergleichbare Umweltdaten über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts. Sie basieren auf internationalen Normen (z. B. ISO 14025, EN 15804) und werden von unabhängigen Programmbetreibern verifiziert.

Sie schaffen Klarheit in Ausschreibungen, erleichtern die Ökobilanzierung und unterstützen die Nachweisführung in gängigen Nachhaltigkeitszertifizierungen.

Die Übersicht aller EPDs von FRÄNKISCHE finden Sie hier www.fraenkische.com/de-DE/epd.