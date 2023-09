Mit kleinen Maßnahmen wie der alternativen Warmwasserbereitung mittels PV-tauglicher Trinkwasserwärmepumpe EXPLORER EVO beim Warmwasser bares Geld sparen – automatischer Energiewechsel in den Solarmodus

Die Austria Email GmbH legt größtes Augenmerk darauf, dass ihre Produkte sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungsprojekten einfach in Gebäude integrierbar sind. Das breite Sortiment bietet für jedes Nutzungsbedürfnis und für alle baulichen Gegebenheiten eine passende Lösung: Von Wärmepumpen aller Bauarten wie der Monoblock LWP Reihe für Neubau und Sanierung, der LWP HP High Power Lösung speziell für Sanierungsvorhaben, über die Trinkwasserwärmepumpen CALYPSO VM und die EXPLORER EVO mit Photovoltaik-Einbindung bis hin zu Poolwärmepumpen.

Mit der plug and play Trinkwasserwärmepumpe bares Geld sparen

Überzeugende Einsparungsmöglichkeiten ergeben sich mit Alternativen bei der Warmwasserbereitung, wie z.B. mit Trinkwasserwärmepumpen mit Photovoltaik-Anbindung. Plug- and Play-Produkte wie die energieeffizienten Trinkwasserwärmepumpe EXPLORER EVO 2 sind hier besonders geeignete Lösungen. Ein weiterer Pluspunkt: Eine Kombination mit anderen Heizsystemen ist problemlos möglich.

Das Besondere an der Trinkwasserwärmepumpe EXPLORER EVO 2 ist vor allem die verbesserte Photovoltaik Funktion zur Maximierung des Eigenverbrauchs von PV-Strom durch den automatischen Energiewechsel in den Solarmodus. Das bringt den kleinstmöglichen Energieverbrauch mit sich. Ihr großes Display zeigt jede Einstellung und eine grafische Abbildung des genauen Energieverbrauchs an.

Sie punktet auch durch die neue Smart-Regelung inkl. vieler Funktionen, die den Einsatzbereich für Brauchwasser-Wärmepumpen vergrößert, z. B. eine Photovoltaik-Boost-Funktion mit zwei Schnittstellen. Die Verbindung der Trinkwasserwärmepumpe mit der Cozy Touch-App ermöglicht die Einbindung in Smart Home-Lösungen und erhöht den Wohnkomfort um ein Vielfaches. Denn diese App lässt eine Fernsteuerung über Smartphone oder Tablet zu, sodass alles flexibel und von unterwegs eingestellt werden kann.

Zusätzliche Vorteile: Bei der EXPLORER EVO 2 kommt eine wartungsfreie Fremdstromanode zum Einsatz, die dem Schutz vor Korrosion dient. Zudem ist das Modell so konzipiert, dass es liegend transportiert werden kann. Zu Hause lässt es sich dann einfach montieren. Aufgrund der drehbaren Luft-Anschluss-Stutzen ist nur eine geringe Deckenhöhe notwendig und es besteht wenig Platzbedarf.

Informationen zum Austria Email Produktsortiment sind auf www.austria-email.de zusammengefasst. Auch Unterlagen zu Produkten stehen zum Download zur Verfügung.