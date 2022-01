Pressemeldung

Der Heizungstechnik-Spezialist PYD-Thermosysteme aus Bischofswiesen setzt seit vielen Jahren auf qualitativ hochwertige Systemlösungen und erstklassigen Service. Ökologie und Nachhaltigkeit waren für das Unternehmen stets wichtig und sind umso mehr für die Zukunft. Daher verwendet PYD seit Neuestem Schafwollfilze von Lehner Wool aus Oberösterreich: Die Produkte Isolena & Silentum ergänzen das System PYD-ALU® FLOOR Trocken auf umweltbewusste Weise mit einer Wollfilz-Ausgleichsmatte direkt unter den Thermoleitblechen.

Das erfolgreiche System zur Trockenverlegung in Wohn- und Gewerbebauten PYD-ALU® FLOOR Trocken erfährt durch den Einsatz des Naturdämmstoffs Schafwolle eine nachweisbare Verbesserung bei Produktion und Ökobilanz. Sie ist ein nachwachsender tierischer Rohstoff, der mit besten Dämmwerten und sehr gutem Schallschutz aufwartet, ein gesundes Raumklima fördert und sich nach ihrem Einsatz unkompliziert recyceln lässt. Schafwolle ist darüber hinaus eine umweltschonende Alternative zu den weit verbreiteten erdölbasierten Schallschutz- und Ausgleichsmatten aus EPS- PE- oder PU-Kunststoffen.

Christian Radlmair ist Vertriebsprofi bei Lehner Wool, dem Partner und Lieferanten der Wollfilzmatten für PYD Thermosysteme. Er erläutert die besondere Qualität und Herstellung von ISOLENA (Dämmstoffen) und Silentum (Akustikfilzen- und paneelen): „Nach der Schur wird die Wolle gewaschen, entfettet, PH-neutralisiert und zu Wollvlies für die verschiedenen Einsatzbereiche weiterverarbeitet. In unseren ISOLENA & Silentum-Produkten stecken inzwischen mehr als 30 Jahre Ingenieurs- und Entwicklungsarbeit. So stellen wir die Schafwollfilze ohne Klebstoffe und synthetische Stützfasern her. Mit unserem zertifizierten Ionic Protect® Verfahren bieten wir außerdem einen weltweit einzigartigen biozidfreien Wollschutz, der die Wolle unanfällig gegenüber Pilzen und Schädlingen macht.“

Ökologie und Nachhaltigkeit auf der einen, höchste Effizienz und PYD-Qualität auf der anderen Seite zeichnen die Kooperation von Lehner Wool und PYD-Thermosysteme aus. Geschäftsführer Christian Pfnür: „Es mag auf den ersten Blick unspektakulär klingen: Wir tauschen ein funktionierendes PU-Ausgleichsvlies gegen eine andere Ausgleichsmatte mit dem gleichen Zweck. Doch ist es weitaus mehr; wir setzen schon jetzt und in Zukunft verstärkt auf ökologische sowie nachhaltige Systeme. In diese Richtung werden wir unsere Produkte konsequent ausbauen und weiterentwickeln!“

Mehr Informationen zu PYD-Thermosysteme und den Lehner Wool Produkten:

www.pyd.de

www.lehner-silentum.com

www.isolena.at

www.lehner-wool.com.