Die Jahresmeldung 2024 der anonym durchgeführten Ergebnisabfrage unter den Mitgliedsunternehmen des DG Haustechnik liegt vor. Dass alle Sortimentsbereiche über das gesamte Jahr hinweg im Minus verharren, dürfte für den Haustechnik-Großhandel in Deutschland ein Novum sein.

Wie bereits in den vorangegangenen Monaten des Jahres 2024 absehbar, fällt das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr enttäuschend aus. Auch im vierten Quartal kam es noch nicht zu einer spürbaren und sichtbaren Belebung des Marktes. Ende des dritten Quartals lag der insgesamt gemeldete Umsatz bei -13,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Zum Jahresende verbesserte sich dieser Wert nur leicht auf -13,2 %.

Ob diese Trendumkehr im Jahr 2025 anhält oder sich bereits im ersten Quartal dieses Jahres eine signifikante Verbesserung abzeichnet, bleibt abzuwarten.

Johannes M. Börner, 1. Vorsitzender DG Haustechnik: „Die anhaltend schwache Umsatzentwicklung im Haustechnik-Großhandel spiegelt die schwierige Lage der Baukonjunktur in Deutschland wider. Der anhaltende Rückgang der Nachfrage über das gesamte Jahr 2024 zeigt, dass sich die gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen - insbesondere gestiegene Baukosten, hohe Finanzierungskosten und regulatorische Unsicherheiten - weiterhin negativ auf die Branche auswirken.

Ob sich die Baukonjunktur im Jahr 2025 erholt und sich dies positiv auf den Haustechnik-Großhandel auswirkt, wird stark von wirtschaftspolitischen Maßnahmen, möglichen Zinsanpassungen und der Entwicklung der Baukosten abhängen. Eine nachhaltige Erholung erfordert stabile Rahmenbedingungen und gezielte Investitions­Anreize zur Belebung des Bausektors.“

Zur Einordnung

Die im DG Haustechnik organisierten Mitglieder bilden 90 Prozent des SHK Großhandels-Umsatzes in Deutschland ab. 50 Prozent des Heizungsumsatzes in Deutschland werden über den SHK-Großhandel an das Fachhandwerk geliefert. Bei Sanitär beträgt der Anteil bei ca. 70 Prozent.