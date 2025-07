Zaghafte Annäherung an das Vorjahresniveau

Der deutsche Haustechnik-Großhandel verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzminus von 4,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Während sich das Sanitär-Sortiment mit einem Rückgang von lediglich 0,5% nahezu auf Vorjahresniveau bewegt, bleiben die Bereiche Installation (-5,2%) und Heizung (-6,2 %) hinter den Ergebnissen von 2024 zurück.

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass für das Gesamtjahr 2025 mit einer Seitwärtsbewegung im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen ist - eine klare Trendwende ist bislang nicht erkennbar.

Ein Blick auf die aktuellen Monatszahlen verdeutlicht die volatile Marktlage: Nach einem positiven Mai in allen Sortimentsbereichen drehte der Juni wieder ins Minus.

Monatsentwicklung (Mai / Juni):

Heizung: +1,9% / -6,5%

Installation: +2,7 % / -8,6 %

Sanitär: +2,6% / -1,8%

Ein Arbeitstag weniger im Juni 2025 im Vergleich zum Vorjahr entspricht zwar rechnerisch einem Umsatzrückgang von rund 5 %, dennoch bleibt festzuhalten, dass der Aufwärtstrend nicht anhält. Besonders auffällig ist die starke Schwankung im Installationssortiment mit einer Differenz von über 11 Prozentpunkten innerhalb eines Monats.

Johannes M. Börner, 1. Vorsitzender von DG Haustechnik, zieht ein nüchternes Fazit:

„Nach sechs Monaten zeigt sich deutlich: Der Haustechnik-Großhandel orientiert sich im Jahr 2025 weiterhin am Ergebnis von 2024. Von einer echten Erholung der SHK-Branche kann keine Rede sein. Die aktuellen Entwicklungen und Prognosen deuten nicht auf ein nachhaltiges Wachstum hin.“

Zur Einordnung

Die im DG Haustechnik organisierten Mitglieder bilden 90 Prozent des SHK-Großhandels-Umsatzes in Deutschland ab. 50 Prozent des Heizungsumsatzes in Deutschland werden über den SHK-Großhandel an das Fachhandwerk geliefert. Bei Sanitär beträgt der Anteil bei ca. 70 Prozent.