Pressemeldung

Die jährliche Umfrage zur Kundenzufriedenheit ergab ein erstklassiges Ergebnis und die höchste Punktzahl, die seit der Einführung von derartigen Umfragen bei Grundfos erreicht wurde. Auch die Befragung zur Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit brachte wieder gute Ergebnisse auf Vorjahresniveau.

In der zweiten Jahreshälfte 2021 sah sich Grundfos zunehmend mit Engpässen in der Lieferkette und starken Preissteigerungen bei Rohstoffen, Energie und Logistikdienstleistungen konfrontiert, was die Rentabilität zusätzlich belastete.

„Unsere Rekordergebnisse geben uns eine solide Grundlage für die kommenden Herausforderungen im Jahr 2022. Die Invasion in die Ukraine ist in erster Linie eine Tragödie für das ukrainische Volk! Die globalen Auswirkungen sind jedoch unmittelbar und weitreichend und haben uns dazu veranlasst, alle geschäftlichen Aktivitäten in Russland ruhen zu lassen. Hinzu kommt, dass sich der Inflationsdruck und die Engpässe in der Lieferkette verschärft haben, so dass die Aussichten für 2022 sehr unsicher sind. Wir werden aber alles daransetzen, die Unwägbarkeiten gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern zu bewältigen. Darüber hinaus werden wir unsere Nachhaltigkeitsagenda weiterhin engagiert und konsequent verfolgen und unser Ziel erreichen, die weltweiten Wasser- und Klimaherausforderungen zu lösen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern“, sagt Poul Due Jensen, Konzernpräsident von Grundfos.