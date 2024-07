Der Hybrid-Stromspeicher Vitocharge VX3 kann jetzt mit bis zu fünf Einheiten für bis zu 75 kWh Speicherkapazität kaskadiert werden

Vitovolt 300-DG: Neue Photovoltaik-Doppelglasmodule mit bifacialer TOPCon Zell-Technologie

Viessmann Charging Station: Die leistungsstarke Wallbox für Elektrofahrzeuge

Vitocharge VX3: Modularer Stromspeicher ist jetzt kaskadierbar

bis 75 kWh

Ganzheitliche Systemlösungen aus Photovoltaikanlage, Stromspeicher, Wärmepumpe und anderen elektrischen Heizsystemen sowie einer Wallbox machen Hausbesitzer:innen unabhängiger von der öffentlichen Stromversorgung und verkleinern ihren CO 2 -Fußabdruck. Mit dem selbst erzeugten Strom können sie nicht nur Heizen, Kühlen und ihr Elektrofahrzeug laden, sie helfen zugleich auch dabei, in Spitzenlastzeiten die öffentlichen Stromnetze zu entlasten. Das Herzstück jeder Systemlösung für Wärme und Strom sind Stromspeicher wie der Vitocharge VX3, der jetzt auch für Kaskaden-Applikationen bis zu 75 kWh zur Verfügung steht.

Der modular aufgebaute Hybrid-Stromspeicher mit bis zu drei Batterien je Einheit à 5 Kilowattstunden Speicherkapazität (5/ 10/ 15 kWh) lässt sich jetzt auch mit bis zu fünf Einheiten kaskadieren. Dann stehen Speicherkapazitäten von bis zu 75 Kilowattstunden zur Verfügung, genug für den täglichen Strombedarf großer Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und kleinerer Betriebe wie Supermärkte oder Handwerk.

Für maximale Sicherheit: 360°-Sicherheitskonzept

Mit der Entwicklung und Fertigung des neuen Vitocharge VX3 wurde für den Stromspeicher auch ein 360°-Sicherheitskonzept erstellt. Es basiert auf einer zuverlässigen Zellchemie sowie redundanter Software für Sensorik und Abschalteinrichtungen.

Die Software erkennt frühzeitig eine mögliche Störung und veranlasst die Aktivierung eines abgesicherten Betriebszustands. Diese Eigensicherung tritt bei Überladung, Kurzschluss, externer Erwärmung, gravierender Beschädigung oder einer Überschwemmung in Kraft. Dadurch sind Feuergefahr und das Entzünden benachbarter Zellen nahezu ausgeschlossen.

Zuverlässiger Betrieb dank Lithium-Eisenphosphat-Zellen

Alle Vitocharge VX3 Batteriemodule bestehen aus bewährten Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP). Sie zeichnen sich durch eine hohe Zyklenzahl und somit mit einer langen Lebensdauer aus. Aufgrund geringer Selbstentladung steht die gespeicherte Strommenge für maximalen Nutzen zur Verfügung.

Vorteile für die Marktpartner

Erweiterung des Kerngeschäfts um Solaranwendungen

Zusätzliches Wirkungsfeld von privaten und gewerblichen Auftraggebern

Vorteile für die Anwender

Nahtlose Integration in Viessmann Energiesysteme (Heizen, Kühlen, Lüften)

Hohe Betriebssicherheit durch Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP)

Sehr geringe Selbstentladung

Softwaregestützte Funktionsüberwachung

360°-Sicherheitskonzept

Energy Management mittels ViCare App

Steigerung des Autarkiegrades durch höhere Speicherleistung

Betrieb von Wärmepumpen mit selbst erzeugtem Strom

Laden von E-Fahrzeugen mit Eigenstrom

Flexible Montage auch in niedrigen Räumen (1,8 m)

Technische Daten

Batteriemerkmale Nutzbare Speicherkapazität: 5/10/15 kWh Abmessungen Batterieeinheit: 600 x 500 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe)



Wechselrichtermerkmale AC-Leistungsklassen: 4.6 kVA (1-phasig), max. 7 kWp

6.0 kVA (3-phasig), max. 9 kWp

8.0 kVA (3-phasig), max. 12 kWp Abmessungen Wechselrichter-Einheit: 600 x 500 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

Schnittstelle: EEBUS und mit Zubehör KNX sowie Modbus

Liefertermin

Ab Mai 2024 wird der mit bis zu fünf Einheiten kaskadierbare Vitocharge VX3 in den Markt eingeführt.

Vitovolt 300-DG: Innovative Photovoltaik-Module für die flexible Installation an vielen Orten

Strom aus kostenloser Sonnenenergie erzeugen und selbst nutzen — zum Betrieb einer Vitocal Wärmepumpe, von Vitoplanar Elektroheizungen oder zum Laden eines Elektroautos. Viessmann liefert komplette Systemlösungen für Strom, Wärme und Elektromobilität aus einer Hand. Dazu gehört auch das Vitovolt 300 Produktprogramm, das jetzt mit Vitovolt 300-DG um innovative Module ergänzt wird.

Innovative Zell-Technologie sorgt für höhere Effizienz

Das neue PV-Modul ist als Doppelglasmodul mit bifacialer N-Typ TOPCon Zell-Technologie ausgeführt. Es kann die einfallenden Sonnenstrahlen von beiden Seiten zur Stromerzeugung nutzen. Dadurch bleibt die Installation nicht auf das Hausdach beschränkt, sondern kann beispielsweise auch auf Terrassen, Carports oder Wintergärten erfolgen.

Zudem wandelt der kristalline N-Typ TOPCon-Zellkern sehr viel direktes Sonnenlicht in Strom um. Die TOPCon steht für "Tunnel Oxide Passivated Contact". Die Zell-Technologie basiert auf einer ultradünnen Oxidschicht (Tunneloxid) in Kombination mit einer dünnen Siliziumschicht, was die Effizienz der Zellen erhöht.

Widerstandsfähiger und langlebiger

Vitovolt 300-DG ist hohen Temperaturen gegenüber besonders widerstandsfähig. Diese Eigenschaft erhöht zum einen die Langlebigkeit und zum anderen auch die Effizienz gegenüber der üblichen P-Type-Zelltechnik.

Das neue Photovoltaik-Modul überzeugt darüber hinaus durch kompromisslose Qualität sowie umfangreiche Produkt- und Leistungsgarantien durch Viessmann. Zudem haben alle Module eine ausschließlich positive Leistungstoleranz im Auslieferungszustand.

Vorteile für die Marktpartner

Erweiterung des Modulangebots

Abgestimmte Systemkomponenten, Unterkonstruktionen, Anschlussleitungen, Wechselrichter und Stromspeicher als Zubehör aus einer Hand lieferbar

Flexible Aufstellung bzw. Montage

Zeitersparnis bei der Installation (geringere Modulanzahl gegenüber Standardmodulen bei gleicher Anlagenleistung)

Schnelle Montage durch steckerfertige Lösungen für elektrische Anschlüsse

Vorteile für die Anwender

Leistungsgarantie durch Viessmann: bis zu 30 Jahre

Produktgarantie durch Viessmann: bis zu 25 Jahre

Gewährleistung Viessmann: 5 Jahre

Lösungen zur Eigenstromnutzung, Stromspeicherung und Einspeisung ins öffentliche Stromnetz aus einer Hand

Hohe Qualitätssicherheit durch Zertifizierung nach IEC, EWG 89/392 und

Schutzklasse II

Technische Daten

Leistung: 440 bis 445 Wp

Leistungstoleranz: 0/+5 W

Modulwirkungsgrad: bis 22,3%

Abmessungen: 1762 x 1134 x 30 mm

Liefertermin

Die neuen PV-Module Vitovolt 300-DG werden im ersten Quartal 2024 in den Markt eingeführt.

Charging Station: Leistungsstarke Wallbox für Elektrofahrzeuge

Die Viessmann Charging Station macht ein modernes Energiesystem für Wärme und Strom perfekt. Mit der Wallbox und dem selbst erzeugten Solarstrom aus der Vitovolt Photovoltaikanlage, mit dem Stromspeicher Vitocharge VX3, einer Vitocal Wärmepumpe sowie Vitoplanar und Vitotherm Heizsystemen verfügen Hausbesitzer:innen über eine ganzheitliche Systemlösung, die ihnen eine größere Unabhängigkeit von anderen Energieversorgern ermöglicht, ihren CO 2 -Fußabdruck minimiert und zugleich dabei hilft, die öffentlichen Stromnetze auch in Spitzenzeiten stabil zu halten.

Bis zu 11 kW Ladeleistung für schnelles wiederaufladen des E-Mobils

Mit der Viessmann Charging Station steht allen E-Mobil-Fahrern und -Fahrerinnen eine zuverlässige und wertige Ladestation zur Verfügung. Sie ist für einen einfachen, sicheren und effizienten Ladebetrieb über viele Jahre ausgelegt. Ihre Ladeleistung beträgt bis zu 11 kW (3-phasig).

PV-Überschussladung effektiv nutzen

Im Verbund mit den anderen Viessmann Energiesystemen, insbesondere mit dem Stromspeicher Vitocharge VX3 und dem in der ViCare App integrierten Energy Management haben die Nutzer:innen die volle Transparenz über den Ladevorgang und ihre Ladeautarkie.

Durch die kontinuierliche Stromerzeugung aus der eigenen PV-Anlage während der Tageszeit fällt Überschussenergie an, die im Haushalt komplett genutzt werden kann. Dafür bietet die ViCare App die Funktion, weiteren Stromüberschuss an das E-Fahrzeug zu übertragen. Dafür entfällt ein Bezug von teurem Strom aus dem öffentlichen Netz. Die Akkus des E-Mobils werden ausschließlich mit regenerativer Sonnenenergie geladen.

Hohe Betriebssicherheit mit Blackout-Schutz

Das Energy Management überwacht die maximale Leistung des Hausanschlusses und passt die Ladeleistung automatisch beim Betrieb mehrerer Verbraucher an. Der „Blackout-Schutz“ sichert den Betrieb, schützt den Hausanschluss vor Überlastung und maximiert gleichzeitig die verfügbare Ladeleistung.

Neue EMS-Tool für die einfache elektrische Verschaltung

Zur einfachen elektrischen Verschaltung verschiedener Komponenten ist das neue Viessmann EMS-Tool unter emstool.viessmann.com/checker oder im PartnerPortal (für Viessmann Marktpartner) verfügbar. Das neue Tool unterstützt Fachpartner bei der Auswahl der benötigten Produkte für Energiesysteme und zeigt die zugehörigen Stromlaufpläne an – in der Funktion ähnlich wie der bekannte Hydraulik-Schemenbrowser.

Vorteile für die Marktpartner

Erweiterung des Angebotsportfolios auf Elektro-Ladesysteme

Alle Komponenten für strombasierte Energiesysteme aus einer Hand

Abgestimmte Systemtechnik für einfache Installation

Vereinfachte Installation per EEBUS in der ViGuide Mobile App

Vorteile für die Anwender

Kabelgebundene Anbindung an das Viessmann Energy Management

Transparenz der Ladevorgänge und PV-Überschussladen in der ViCare App

Integrierter MID-Zähler

Blackout-Schutz durch automatische Anpassung der Ladeleistung

LED-Statusinformationen

Integrierte Kabelaufhängung

RFID – Kartensystem mit Zuordnung der einzelnen Ladevorgänge für Abrechnung von Firmenfahrzeugen

KfW-förderfähig

Technische Daten

Ladeleistung: 3,7/11 kW (1-/3-phasig)

Integrierter DC-Fehlerstromschutz

Ladekabel: Typ 2 (7,5 m)

RFID-Kartenleser

Viessmann One Base und Viessmann GridBox kompatibel

Abmessungen Länge (Tiefe) x Breite x Höhe: 259 x 220 x 475 mm

Liefertermin

Die Viessmann Charging Station ist bereits in den Markt eingeführt.