Die Resideo Webseite ist umgezogen und nun in neuem Look unter resideo.com/de zu finden. Neben Informationen zu Produkten und Anwendungen stellt Resideo Fachplanern und Architekten nun im Service-Bereich auch umfangreiche BIM-Daten zur Verfügung. BIM (Building Information Modeling) hilft dabei, Bauprojekte effizienter zu planen, Kosten zu reduzieren sowie die Qualität der Gebäude zu verbessern – und etabliert sich daher immer mehr.

Mithilfe von BIM-Daten werden digitale Modelle erstellt, die nicht nur geometrische Daten enthalten, sondern auch Informationen über Materialien, Kosten, Zeitpläne und vieles mehr. So ermöglicht BIM allen Beteiligten eines Bauprojekts auf all diese wichtigen Informationen zuzugreifen und zusammenzuarbeiten. Dadurch können potenziell auftretende Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden – noch bevor die eigentliche Bauarbeit beginnt.

In der praktischen Umsetzung von Bauprojekten kommen die Resideo-Lösungen für die Versorgung mit hygienischem Trinkwasser sowie für einen energieeffizienten, komfortablen Betrieb der Heizung schon lange zum Einsatz. Nun hat der Hersteller umfassende BIM-Objekte auf seiner neu gestalteten Webseite integriert, um auch die einfache Einbindung der Produkte in die digitale Bauplanung zu ermöglichen. Fachplaner können die Daten ganz einfach unter www.resideo.com/de/de/service/bim/ herunterladen und in ihre Projektpläne einfügen – von Druckminderern bis hin zu Thermostatventilen. So sind die enthaltenen detaillierten Informationen über Abmessungen, technische Spezifikationen und Leistungsmerkmale der Produkte im Bauprozess jederzeit abrufbar.

Um SHK-Fachplaner und -Installateure darüber hinaus in weiteren Bereichen ihres Arbeitsalltags zu unterstützen, bietet Resideo zudem kostenlose Präsenz- und Online-Schulungen für die fachliche Weiterbildung in der Resideo Academy sowie technischen Support und Berechnungsprogramme bzw. Apps für unterschiedliche Anwendungen.