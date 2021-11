Pressemeldung

Spiegelschränke erweisen sich als praktische Helfer im Bad, sie sorgen für viel Stauraum und optimale Sicht. Meist sammeln sich viele Hygieneartikel und Kosmetikprodukte an, die bestmöglich verstaut werden müssen. Dafür bieten Spiegelschränke viel Platz und setzen effektvolle Akzente im Bad. HSK Duschkabinenbau bietet ein umfangreiches Alu-Spiegelschrank-Sortiment mit besonderen Zusatzfunktionen für noch größeren Benutzungskomfort.

Wenn im Bad nur wenig Platz vorhanden ist, gilt es diesen möglichst effektiv zu nutzen. Ein Spiegel gehört zur Grundausstattung und zum festen Bestandteil jedes Badezimmers. Clever wenn man diese Möglichkeit nutzen kann, um Stauraum zu generieren. Moderne Spiegelschränke sind nicht nur funktional, sondern echte Hingucker. Zeitloses Design und raffinierte Funktionen machen die Modelle von HSK Duschkabinenbau zu einem echten Highlight im Bad. Mit den Spiegelschränken ASP Softcube LED, ASP 500 LED und ASP 300 LED können Fachhandwerker ihren Kunden eine hochwertige und attraktive Auswahl anbieten.

Praktische Funktionen und hochwertige Materialien

Das Alu-Spiegelschrank-Sortiment von HSK Duschkabinenbau wartet mit zahlreichen Funktionen auf. So lassen sich die edlen Doppelspiegeldrehtüren mit Hilfe eines praktischen Scharniers extra weit öffnen und garantieren damit eine perfekte Rundumsicht. Hinter ihnen verbirgt sich großzügiger Stauraum für Badutensilien, die sich dank der drei höhenverstellbaren Glasböden übersichtlich anordnen lassen. Die beliebte Doppelsteckdose bietet dem Nutzer weiterhin schnell und einfach die Möglichkeit Elektrogeräte anzuschließen. Die Anordnung der Lampen lässt das Licht frontal und gleichmäßig auf das Gesicht strahlen. Die Leuchtmittel befinden sich bei den Varianten ASP Softcube LED und ASP 500 LED hinter sandgestrahltem Glas, wodurch ein besonders sanftes und blendfreies Licht erzeugt wird. Der ASP 300 LED ist mit einer zeitlos eleganten LED-Kompaktleuchte ausgestattet. Diese befindet sich oberhalb des Spiegelschrankes und überzeugt mit geringem Stromverbrauch, langer Lebensdauer und hellem aber blendfreiem Licht. In der dreitürigen Variante befinden sich zwei LED-Leuchten am Spiegelschrank.

Hochwertige Materialien und eine optimierte Verarbeitung stellen eine hohe Nutzungsdauer des silber-matten Aluminium-Korpus im Nassbereich sicher. Mit den Alu-Spiegelschränken von HSK können SHK-Profis ihren Kunden die neueste Technik und exklusiven Komfort garantieren.

Optionaler Motion-Sensor mit innovativer Technik

Berührungslose Elektrogeräte werden immer beliebter. Daher ist es nun auch möglich, die Spielgelschränke ASP Softcube LED und ASP 500 LED auf Kundenwunsch mit einer komfortablen Motion-Technologie auszustatten. Hierbei befindet sich der optionale Motion-Sensor auf der Unterseite des Schrankes und ersetzt den klassischen Lichtschalter im Schrankinneren. Das hat zum Vorteil, dass die Spiegeltüren nicht mehr geöffnet werden müssen, um das Licht einzuschalten. Durch einfache Wisch-Bewegungen unter dem Sensor lässt sich das Licht vollkommen kontaktlos und absolut zuverlässig einstellen. Wischt der Nutzer einmal über den Sensor stellt sich das Licht auf höchster Stufe ein. Bei jeder weiteren Wisch-Bewegung wird die Lichtintensität gedimmt, bis beim vierten Wischen das Licht wieder ausgeschaltet wird. Dabei kann der Nutzer die einstellbare LED-Beleuchtung je nach Größe des Spiegelschrankes von 2700 bis 6500 K regulieren. Von gemütlichem Warmweiß über kontrastreiches Neutralweiß bis hin zu Tageslichtweiß ist für jeden etwas dabei. Beim nächsten Einschalten wird die zuletzt gewählte Lichtfarbe wiederhergestellt. Für die Beleuchtung sorgen bei der Variante mit Motion-Sensor stromsparende LED Bänder. Diese überzeugen im Besonderen durch ihre Langlebigkeit und Energieeffizienz. Die GS-zertifizierte Sicherheit sowie die hohe Qualität des Sensors werden durch ein unabhängiges Zertifizierungsunternehmen garantiert.

Modellvielfalt und variable Tiefe

Jede der drei Serien ­– ob ASP Softcube LED, ASP 500 LED oder ASP 300 LED – steht in verschiedenen Modellvarianten mit unterschiedlichen Abmessungen und Korpustiefen zur Verfügung. Je nach Wunsch kann zwischen Ausführungen mit einer, zwei oder sogar drei Doppelspiegeldrehtüren gewählt werden. Die Alu-Spiegelschränke von HSK Duschkabinenbau werden serienmäßig mit einer Tiefe von 170 mm ausgeliefert, sind aber optional auch mit einer reduzierten Tiefe von nur 125 mm erhältlich. Dies garantiert zusätzlichen Komfort beim Bedienen der Waschtischarmatur und sorgt insbesondere an kleinen und flachen Waschtischen für mehr Bewegungsfreiheit.