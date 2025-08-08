WDV Molliné: Ultramess® C3 U – Ultraschallzähler für Industrie und Immobilien
Der Zähler kommt in Prozessleit-, Automations- und Energiemanagementsystemen zum Einsatz. Dank seiner kurzen Ansprechzeiten ist er ideal für Wärmetauscher und Warmwasserbereiter. Die Wireless M-Bus-Version ist kompatibel mit dem Sysmess® S1 Funksystem und eignet sich für Anwendungen in Wohngebäuden sowie in Nah- und Fernwärmenetzen. Die Messwerte werden sowohl für gesetzliche Heizkostenabrechnungen als auch für Energieaudit oder Energiemanagementsysteme verwendet.
Der Ultramess® C3 U ermöglicht das Messen ohne bewegliche Teile, wodurch er verschleißarm und weniger anfällig für Schwebeteile im Heizungswasser ist.
Sie sind zugelassen gemäß MID-Richtlinie als Wärmezähler und gemäß PTB K7.2 als Kältezähler.
- Display 8-stellig mit 7-Segmentanzeige, drehbar und 85 cm abnehmbar
- Einbau im Rücklauf (Standard), optional im Vorlauf, in vertikaler oder horizontaler Einbaulage
- Fühlerkabel 1,5 m (optional 3 m oder 6 m)
- Datenschnittstellen: M-Bus / wireless M-Bus, Impulsein- oder -ausgänge, LoRaWAN, Modbus (nachrüstbare Steckmodule)
- LCD-Multifunktionsdisplay
- 10 Jahre Batterielebensdauer, optional 24 V oder 230 V
- Unidirektionaler wireless M-Bus
- Sendemodus (T1, C1 und S1) frei wählbar
- Verschlüsselung nach OMS 3.0.2 oder OMS 4.0.1
- Minimumdurchfluss ab 6 Liter/h, zugelassener Messbereich ab 12 l/h