Mit ULTRA bietet TECO Installateuren einen DVGW-zertifizierten Unterputz-Kugelhahn, der entwickelt wurde, um:

einfache Installation ,

, langfristige Zuverlässigkeit

elegante Optik

zu gewährleisten.

Kugel aus antiblockierendem Technopolymer mit vollem Durchgang

ULTRA ist mit einer Absperreinheit ausgestattet, deren Kugel aus antiblockierendem Technopolymer („Soft Turn“) komplett von oben herausnehmbar ist (Top Entry).

Dies garantiert:

Sanfte Handhabung und konstantes Drehmoment auch nach langen Stillstandszeiten;

auch nach langen Stillstandszeiten; Vollständiger Durchgang , Durchflusswerte gemäß EN 806-2;

, Durchflusswerte gemäß EN 806-2; Keine Ablagerungen oder Verkalkungen ;

; Kein Wasserstau , wodurch das Risiko bakterieller Vermehrung reduziert wird (in Übereinstimmung mit DVGW-Arbeitsblatt W570);

, wodurch das Risiko bakterieller Vermehrung reduziert wird (in Übereinstimmung mit DVGW-Arbeitsblatt W570); Hohe Abrieb- und Chlorbeständigkeit.

ULTRA bleibt über die Zeit so zuverlässig wie am ersten Tag, ohne dass eine periodische Betätigung erforderlich ist.

Praktische und schnelle Installation

ULTRA ist sowohl mit Gewinde als auch mit FASTEC®-Anschluss erhältlich, TECOs System für schnelle und sichere Sanitärverbindungen, die werkzeugfrei durchgeführt werden können

Das maßgeschneiderte, kürzbare Rohrstück ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Einbautiefen, ohne Verlängerungen – ein echter Vorteil für Installateure.

Elegantes wandbündiges Design für sichtbare Installationen

Neben den technischen Leistungen besticht ULTRA durch die Eleganz seiner wandbündigen Außenarmaturen, erhältlich in vier Oberflächen: Weiß, Silber, Hochglanzchrom und Schwarz Soft-Touch.

Warum ULTRA wählen

DVGW-zertifizierter Unterputz-Kugelhahn

Kugel aus antiblockierendem Technopolymer mit vollem Durchgang

Schnelle Installation

Elegante, wandbündige Optik

ULTRA von TECO vereint Funktionalität, Ästhetik und Praktikabilität: ein Unterputz-Kugelhahn, der professionelle Leistung mit modernem Design kombiniert.

