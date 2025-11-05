05.11.2025  Pressemeldung Alle News von TECO

ULTRA TECO: Der Unterputz-Kugelhahn, der Praktikabilität und Ästhetik vereint

Mit ULTRA bietet TECO Installateuren einen DVGW-zertifizierten Unterputz-Kugelhahn, der entwickelt wurde, um:

  • einfache Installation,
  • langfristige Zuverlässigkeit
  • elegante Optik

zu gewährleisten.

Kugel aus antiblockierendem Technopolymer mit vollem Durchgang

ULTRA ist mit einer Absperreinheit ausgestattet, deren Kugel aus antiblockierendem Technopolymer („Soft Turn“) komplett von oben herausnehmbar ist (Top Entry).

Dies garantiert:

  • Sanfte Handhabung und konstantes Drehmoment auch nach langen Stillstandszeiten;
  • Vollständiger Durchgang, Durchflusswerte gemäß EN 806-2;
  • Keine Ablagerungen oder Verkalkungen;
  • Kein Wasserstau, wodurch das Risiko bakterieller Vermehrung reduziert wird (in Übereinstimmung mit DVGW-Arbeitsblatt W570);
  • Hohe Abrieb- und Chlorbeständigkeit.

ULTRA bleibt über die Zeit so zuverlässig wie am ersten Tag, ohne dass eine periodische Betätigung erforderlich ist.

Praktische und schnelle Installation

ULTRA ist sowohl mit Gewinde als auch mit FASTEC®-Anschluss erhältlich, TECOs System für schnelle und sichere Sanitärverbindungen, die werkzeugfrei durchgeführt werden können

Das maßgeschneiderte, kürzbare Rohrstück ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Einbautiefen, ohne Verlängerungen – ein echter Vorteil für Installateure.

Elegantes wandbündiges Design für sichtbare Installationen

Neben den technischen Leistungen besticht ULTRA durch die Eleganz seiner wandbündigen Außenarmaturen, erhältlich in vier Oberflächen: Weiß, Silber, Hochglanzchrom und Schwarz Soft-Touch.

Warum ULTRA wählen

  • DVGW-zertifizierter Unterputz-Kugelhahn
  • Kugel aus antiblockierendem Technopolymer mit vollem Durchgang
  • Schnelle Installation
  • Elegante, wandbündige Optik

ULTRA von TECO vereint Funktionalität, Ästhetik und Praktikabilität: ein Unterputz-Kugelhahn, der professionelle Leistung mit modernem Design kombiniert.

Möchten Sie mehr über die TECO-Lösungen für die Wasserversorgung erfahren? Kontaktieren Sie uns – wir stehen Ihnen für alle Anforderungen zur Verfügung.

TECO Srl
TECO Srl
Via Sandro Pertini n.39/41
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Italien
Telefon:  +39 030 6850510
www.tecosrl.it/de
