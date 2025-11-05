ULTRA TECO: Der Unterputz-Kugelhahn, der Praktikabilität und Ästhetik vereint
Mit ULTRA bietet TECO Installateuren einen DVGW-zertifizierten Unterputz-Kugelhahn, der entwickelt wurde, um:
- einfache Installation,
- langfristige Zuverlässigkeit
- elegante Optik
zu gewährleisten.
Kugel aus antiblockierendem Technopolymer mit vollem Durchgang
ULTRA ist mit einer Absperreinheit ausgestattet, deren Kugel aus antiblockierendem Technopolymer („Soft Turn“) komplett von oben herausnehmbar ist (Top Entry).
- Sanfte Handhabung und konstantes Drehmoment auch nach langen Stillstandszeiten;
- Vollständiger Durchgang, Durchflusswerte gemäß EN 806-2;
- Keine Ablagerungen oder Verkalkungen;
- Kein Wasserstau, wodurch das Risiko bakterieller Vermehrung reduziert wird (in Übereinstimmung mit DVGW-Arbeitsblatt W570);
- Hohe Abrieb- und Chlorbeständigkeit.
ULTRA bleibt über die Zeit so zuverlässig wie am ersten Tag, ohne dass eine periodische Betätigung erforderlich ist.
Praktische und schnelle Installation
ULTRA ist sowohl mit Gewinde als auch mit FASTEC®-Anschluss erhältlich, TECOs System für schnelle und sichere Sanitärverbindungen, die werkzeugfrei durchgeführt werden können
Das maßgeschneiderte, kürzbare Rohrstück ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Einbautiefen, ohne Verlängerungen – ein echter Vorteil für Installateure.
Elegantes wandbündiges Design für sichtbare Installationen
Neben den technischen Leistungen besticht ULTRA durch die Eleganz seiner wandbündigen Außenarmaturen, erhältlich in vier Oberflächen: Weiß, Silber, Hochglanzchrom und Schwarz Soft-Touch.
- DVGW-zertifizierter Unterputz-Kugelhahn
- Kugel aus antiblockierendem Technopolymer mit vollem Durchgang
- Schnelle Installation
- Elegante, wandbündige Optik
ULTRA von TECO vereint Funktionalität, Ästhetik und Praktikabilität: ein Unterputz-Kugelhahn, der professionelle Leistung mit modernem Design kombiniert.
Möchten Sie mehr über die TECO-Lösungen für die Wasserversorgung erfahren? Kontaktieren Sie uns – wir stehen Ihnen für alle Anforderungen zur Verfügung.