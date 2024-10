Dank eines bei Bedarf kürzbaren Teleskoprohrs (+50% länger im Vergleich zur vorherigen Version) entfällt der Einsatz von Verlängerungen, da sich ULTRA flexibel an die Einbautiefe anpassen lässt.

Der Absperrhahn ULTRA ist in einer Gewinde- und einer Fastec-Version erhältlich. Er ist mit einer Antiblockier-Kugel ausgestattet, die einen konstant niedrigen Drehmoment gewährleistet und langfristige Zuverlässigkeit bietet. Die Absperrventile sind zudem unempfindlich gegen Kalkablagerungen und verhindern Wasserstagnation, die zur Bildung von Bakterien wie Legionellen führen könnte.

Das Kugelventil ist als Vollanschluss ausgeführt und gewährleistet somit einen Durchfluss, der den Anforderungen der Norm EN 806-2 entspricht. Das Absperrventil ist vollständig entnehmbar (Top-Entry-System), was eine einfache Wartung ermöglicht.

Die externen Accessoires von ULTRA sind in einem schlanken, wandbündigen Design gehalten und in vier verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich, um sich harmonisch in jede Umgebung einzufügen. Zu diesen Accessoires gehören jetzt auch Rahmen, die mögliche Unregelmäßigkeiten bei nicht perfekt ausgeführten Verkleidungen kaschieren und gleichzeitig einen ästhetischen Mehrwert bieten.