Das funktioniert so: Das Gerät in seinem stabilen Gehäuse wird am Heizsystem oder in der Nähe befestigt. Dank zweier Solarpanels läuft es autark und übermittelt zahlreiche Daten. Dies betrifft den Betriebszustand, optional auch die Temperatur und den Ölfüllstand. Die Position der mobilen Heizanlage wird per GPS-Sensor festgehalten. Sollte sie den festgelegten Bereich verlassen, erfolgt eine Warnung (Geofencing). Dies funktioniert überall auf dem europäischen Festland.

Die Fernüberwachung läuft netzanbieterunabhängig, denn es besteht eine stabile Verbindung über die LTE-Netzabdeckung. Auf dem Portal lassen sich alle Daten einsehen. Die Darstellung ist benutzerfreundlich und leicht verständlich.

Sämtliche Daten können ausgelesen werden. So rufen sich etwa Vermieter von Heizungen die Daten jederzeit im Tabellenformat zu definierten Zeiträumen ab. Störmeldungen werden auf Wunsch direkt via Mail an den technischen Support gesendet, ebenso ein niedriges Tankniveau an den Lieferanten. So hat der Nutzer alle Situationen im Griff.