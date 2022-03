Pressemeldung

Aalberts N.V. hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der UWS Technologie GmbH (UWS) und dem ihr angeschlossenen Dienstleistungsunternehmen Heat-Power 24 GmbH (Heat-Power) mit Sitz in Insingen, Deutschland, getroffen, die mit 90 Vollzeitkräften einen Jahresumsatz von circa 25 Millionen Euro erzielen. Die Systeme und Services ergänzen das Technologieangebot von Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap).

Das Unternehmen UWS, das hauptsächlich in der DACH-Region tätig ist, entwickelt und fertigt Wasseraufbereitungssysteme zur Verbesserung der Performance von Heiz- und Kühlanlagen in umweltfreundlichen Gebäuden. Heat-Power 24 bietet für solche Anlagen Befüllungsdienstleistungen sowie eine regelmäßige Wartung der UWS-Systeme in enger Zusammenarbeit mit dem Gebäudeeigentümer und Installateur an. Diese Services werden häufig mit IoT-Lösungen kombiniert, um die Energieeffizienz der Heiz- und Kühlsysteme durch Messung und Verbesserung der Wasserqualität gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu optimieren. Das UWS-Portfolio an Systemen, Dienstleistungen und IoT-Lösungen besteht aus Wassermesstechnik, Befüllung, mobiler Entlüftung, Nachspeisung, Reinigung und Filtration.

Die Wasseraufbereitung für Heiz- und Kühlsysteme ist ein schnell wachsender Markt. Denn zum einen gibt es staatliche Vorschriften zur Gewährleistung einer optimalen energieeffizienten Wärme- und Kälteübertragung mit dem Ziel, die Lebensdauer der Systeme zu verlängern. Zum anderen haben Wärmepumpen sowie Flächenheizungen und -kühlungen einen erhöhten Wartungsbedarf, da sie kapitalintensiver sind und auch empfindlicher auf Schmutz und schlechte Wasserqualität reagieren.

Kombinierte Stärke für weiteres Wachstum

Die UWS-Systeme und die Dienstleistungen von Heat-Power 24 ergänzen das Technologieangebot von Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Sie können in fast allen Regionen eingeführt werden, in denen Aalberts hydronic flow control aktiv ist, wobei die bestehenden Vertriebskräfte genutzt werden. Die kombinierte Stärke und das Wissen der Service-, Innovations- und Digitalteams werden in Zukunft ein erhebliches Wachstum bei der Verbesserung der Energieeffizienz von Heiz- und Kühlsystemen für den Markt nachhaltiger Gebäude ermöglichen.

Das erfahrene Managementteam von UWS und Heat-Power 24 wird weiterhin leitend tätig bleiben und eng mit Aalberts hydronic flow control zusammenarbeiten, um den Wachstumsplan umzusetzen.

Die Ergebnisse von UWS werden nach Abschluss aller notwendigen Formalitäten konsolidiert. Die Akquisition wird direkt zum Gewinn pro Aktie beitragen und aus den bestehenden Kreditmöglichkeiten finanziert werden.