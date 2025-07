Gerade während der letzten Hitzewelle dürften wir es wieder einmal festgestellt haben: Ohne Wasser läuft nichts! Sowohl bei der nötigen Abkühlung im Freibad, als auch bei der elementaren Erfrischung von innen heraus. Mindestens 2 Liter Wasser sollten am Tag getrunken werden, um den Körper ausreichend mit unserem Lebensmittel Nr. 1 zu versorgen. Erfrischend einfach und ohne lästiges Wasserkistenschleppen lässt sich dies direkt am heimischen Wasserhahn umsetzen, schließlich verfügt unser Trinkwasser über erstklassige kontrollierte Qualität. Und damit nicht genug: Diese lässt sich mit dem Trinkwasserfeinfilter viwa weiter optimieren und verfeinern – und das gleich dreifach. Denn viwa vereint Mikrofiltration mit Vitalisierung und einer optionalen Mineralisierung mit Magnesium und Zink.

Perma-trade Wassertechnik bietet mit dem neuen viwa-Trinkwasserfeinfilter zum Untertisch-Einbau in der Küchenzeile Filtration, Vitalisierung und Mineralisierung in einem Gerät. viwa verfügt über einen Kern aus verdichteter Aktivkohle aus Kokosnussschalen, der als natürlicher „Sicherheitsverschluss“ fungiert und einen Großteil der eventuell im Trinkwasser enthaltenen Schad-, Trüb- und Geschmacksstoffe herausfiltert bzw. durch Adsorption bindet. So lassen sich beispielsweise Medikamentenrückstände zu über 96 %, freies Chlor zu über 98 %, Pflanzenschutzmittel zu über 92 % sowie auch Mikroplastik zu über 99 % und Per- und polyfluorierte Chemikalien, kurz PFAS, bis zu 99 % aus dem Trinkwasser entfernen.

Literweise Leitungswasser? Lecker! Ganz besonders mit Mineralisierung

viwa hält allerdings nicht nur unerwünschte Stoffe aus dem Trinkwasser heraus, er kann im Gegenzug auch wertvolle Stoffe hinzufügen. Denn viwa-Filterkerzen sind optional mit einer Mineralisierung erhältlich, die das Trinkwasser mit Zink und Magnesium anreichert. Zink gilt als eines der wichtigsten Spurenelemente und unterstützt die Stärkung des Immunsystems. Die Anreicherung mit Magnesium liefert basisches Wasser. Neben diesen besonderen Eigenschaften sorgen Zink und Magnesium auch für eine Geschmacksverfeinerung des Trinkwassers. Damit nicht genug: viwa verfügt zusätzlich über eine Vitalisierungseinheit, die dem Trinkwasser durch eine Kombination aus Verwirbelung und Magnetisierung seine natürliche Vitaliät zurückgibt. Auch dieser Effekt kann sich in einer besonderen Trinkwasserqualität schmecken lassen.

Mit Connector-Technologie für gesteigerten Bedienkomfort

Der neue viwa-Filter punktet im Vergleich zum Vorgängermodell mit besonderer Kompaktheit und Bedienerfreundlichkeit. So wurde etwa die Vitalisierungseinheit in den Filterkopf integriert. Alle Komponenten des Filters sind „Made in Germany“. Die Filtertasse ist aus dem hochwertigen Kunststoff Polyketon gefertigt, der optimal für den Einsatz im Trinkwasserbereich geeignet ist und sich zudem durch einen hohen Verschleißwiderstand und eine besondere Robustheit auszeichnet. Dank seiner Filtertasse aus Polyketon ist viwa im Vergleich zu Edelstahlfiltern ein Leichtgewicht, das einfach zu handhaben ist. Für erhöhten Bedienkomfort sorgt zudem die spezielle Connector-Technologie, die den regelmäßigen Tausch der Filterkartusche erheblich erleichtert.

Durch Trinkwassergenuss Plastik und CO 2 -Emissionen einsparen

Dank viwa können überzeugte Wassertrinker ihre Küchenarmatur einfach und schnell in eine Zapfstelle für vitalisiertes, mineralisiertes und gefiltertes Premium-Trinkwasser umwandeln und sich das Schleppen schwerer Wasserkisten sparen. So lässt sich mit Trinkwassergenuss aus dem „heimischen Wasserhahn“ nicht nur zu einer gesunden Lebensweise, sondern auch zum Umweltschutz beitragen. Wer seinen Durst direkt aus der Leitung stillt, hält die potenziell verursachten Umweltbelastungen wie Plastikflaschenmüll und unnötige CO 2 -Emissionen am niedrigsten, wie auch eine Ökobilanz-Studie aus dem Jahr 2023 der ESU-services GmbH* wieder einmal belegte.

*Meili, C., Jungbluth, N., Scanu, S., Malinverno, N.: Ökobilanz von Trinkwasser und Mineralwasser in Deutschland. Online unter esu-services.ch/de/projekte/lcafood/wasser/