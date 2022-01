Pressemeldung

Udo Hilbert zeichnet ab 1. April 2022 als neuer Geschäftsführer der CONTI Sanitärarmaturen GmbH verantwortlich. Der 57-jährige verfügt über 30 Jahre Branchenerfahrung und war in mehreren Unternehmen als Managing Director tätig. Er folgt auf Andreas Kregler, der das Unternehmen zum 31.03.2022 verlässt, um sich neuen Aufgaben außerhalb der Fortuna Gruppe zu widmen. „Wir freuen uns, mit Udo Hilbert eine erfahrene Führungskraft mit fundierten Branchenkenntnissen als Geschäftsführer für die Marke CONTI+ gewonnen zu haben. Er bringt ideale Voraussetzungen mit, um das Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig bedanken wir uns bei Andreas Kregler für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen neun Jahren. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, so ein Sprecher der Fortuna Gruppe.