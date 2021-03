So komplex und kompliziert die Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz auch sein mögen, so einfach - und damit sicher - sollten die zur Verfügung stehenden Lösungen für Planung und Montage ausgelegt sein. Gerade komplizierte Abschottungen führen oft zu fehlerhaften Ausführungen. Für die Abschottung von nichtbrennbaren Rohrleitungen (Feuerwiderstandsklasse R 90 gemäß DIN 4102, Teil 11) hat die UBA Tec (Berlin) mit den UBA-UNI Rohrabschottungen eine geprüfte und zugelassene Brandschutzlösung im Programm, die alle sicherheitsrelevanten Anforderungen mit bewährten Bauteilen erfüllt.

Einfacher Aufbau – maximaler Brandschutz

Die UBA UNI Rohrabschottungen für Deckendurchführungen bestehen aus einer aluminiumkaschierten Mineralfaser-Rohrschale, die, in Abhängigkeit von den Rohrdimensionen, unterschiedliche Mindestisolierdicken aufweisen. Als Rohrschalen können Rockwool "RS 800", Isover "U Protect Pipe Section Alu2" oder Paroc "Hvac Section Alu-Coat T" mit Dämmstoffdicken von 20 - 50 mm verwendet werden. Die Rohrschale mit mindestens 1000 mm Länge wird mittig in der Decke eingebaut. Um eine optimale Abdichtung im Brandfall zu gewährleisten, wird die Rohrschale mit einem 5 cm breiten, mit Aluklebeband fixierten Streifen UBA-Flex im unteren Deckenbereich zum Baukörper abgedichtet. Bei einem Spaltmaß < 5 mm darf zur Verfüllung des Ringspalts alternativ der UBA-Kitt+ verwendet werden. Insgesamt ermöglicht diese Technik eine sichere, einfache, schnelle und damit wirtschaftliche Montage. Weder eine Drahtumwicklung oder weitere Schalenbefestigungen sind notwendig, die zusätzliche Montagezeit ist damit vernachlässigbar.



Mit der UBA-UNI Lösung können nichtbrennbare Rohrleitungen aus Kupfer, Stahl und Edelstahl (in d 15 – d 54 mm) abgeschottet werden. Neben Rohrleitungen für die Bereiche Trinkwasser und Heizung dürfen auch Rohrleitungen für andere Bereiche (beispielsweise nichtbrennbare Flüssigkeiten/Gase) durch die Rohrabschottung geführt werden. Die gesamten Anwendungsbereiche sind im allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) mit der Nummer abP P-BWU03-I 17.6.6 zu finden, das mit Ergänzungen bis 2024 ausgestellt worden ist.

Dieser Verwendbarkeitsnachweis beinhaltet auch Abstandsregelungen, die mit 2 cm zwar sehr gering sind, jedoch ausreichen, um einen einwandfreien Deckenverguss zu gewährleisten. Genauso beinhaltet das abP auch Abstände zu Gussrohrleitungen. Alle UBA-UNI Abschottungen können im Abstand von 2 cm neben Gussrohrleitungen aus der abZ Nr. Z-19.17-2075 verlegt werden. Damit ist auch bei einer Mischinstallation mit Gussrohrleitungen eine enge Rohrführung möglich.

brandschutz @ ubatec.de

www.ubatec.de