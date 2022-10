Die innovative Glasversieglung TwinSeal von HSK Duschkabinenbau ermöglicht einen zweifachen Schutz der Glasoberfläche von Duschkabinen und bietet somit außergewöhnliche Brillanz. Die doppelte Schutzschicht auf der Glasinnenseite sorgt für eine ultraklare Durchsicht und Transparenz, dabei entfällt sogar die Reinigung nach jedem Duschvorgang. Die brillante Glasversieglung TwinSeal glänzt auch bei der diesjährigen Award Vergabe vom ZVSHK und wurde ausgezeichnet.

Edle Brillanz, glasklarer Durchblick und das auf lange Zeit – ein Wunsch, den viele Badnutzer an ihre Duschkabine haben. Leider tritt oft schon nach kurzer Zeit eine gewisse Ernüchterung ein. Das Glas wird meist trotz regelmäßiger Pflege immer matter und die klare Durchsicht schnell durch Wasser- und Kalkflecken getrübt. Hier helfen dann nur starke Reinigungsmittel und viel Aufwand, da Kalk und Schmutz mit der Zeit eine Verbindung mit dem Glas eingehen. Ein Ärgernis, welches viele Duschkabinenbesitzer kennen. SHK-Profis können ihren Kunden mit der neuen Glasversiegelung TwinSeal von HSK Duschkabinenbau nun ein Glas anbieten, das nicht mehr nach jedem Duschvorgang gereinigt werden muss, um seine Klarheit beizubehalten. Das prämierte nun auch die SHK-Branche mit dem ZVSHK-Award: „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Es ist immer etwas Besonderes, Awards aus der Branche überreicht zu bekommen. Das honoriert unsere Arbeit und zeigt, dass wir am Puls der Zeit liegen.“, so Joachim Schulte, geschäftsführender Gesellschafter von HSK Duschkabinenbau.

Innovativer Schutz

Die Glasversiegelung TwinSeal bietet einen besonderen Oberflächenschutz, welcher ein Höchstmaß an Beständigkeit gegen Kalk und Schmutz sowie überzeugende wasserabweisende Eigenschaften miteinander vereint. Diese Kombination gibt der Glasinnenseite einen doppelten Schutzschild, welcher für eine ultraklare Durchsicht und Transparenz sorgt. Ein weiterer Vorteil: Die Reinigung der Duschkabine nach jedem Duschvorgang ist nicht mehr erforderlich. Eventuelle Rückstände können einmal wöchentlich ganz einfach mit einem Mikrofasertuch entfernt werden. Darüber hinaus wird die Umwelt geschont, da der Einsatz von Reinigungsmitteln deutlich reduziert wird.

Doppelte Stärke von TwinSeal

Mit der neuen Glasversiegelung TwinSeal wird das offenporige Rohglas mit einer hochwiderstandsfähigen Korrosionsschutzschicht versiegelt. Dies geschieht durch ein spezielles Magnetronverfahren. Dank dieser hauchdünnen, farbneutralen Beschichtung wird verhindert, dass Kalk haften bleibt und das Glas durch Korrosion blind wird. Im nächsten Schritt wird zusätzlich eine hydrophobe Nanobeschichtung aufgetragen, die das Glas mit einer besonderen Funktion ausstattet, die dem Abperleffekt einer Lotusblume entspricht. Dabei zieht sich das Wasser auf der TwinSeal Versiegelung zusammen und gleitet einfacher ab.'

Individuelle Lösungen

TwinSeal ist bei fast allen Duschkabinen verfügbar. So können alle Walk In Duschkabinen sowie rahmenlose, teilgerahmte oder gerahmte Modelle mit der Glasversiegelung ausgestattet werden. Ausgenommen sind hiervon nur die HSK Rundduschen. Auch die beliebten HSK Badewannenaufsätze können mit TwinSeal hergestellt werden. Die Versiegelung eignet sich für die Glasarten Echtglas Klar hell und für HSK Glasmattierungen. Zudem schafft die hauseigene Glasverarbeitung von HSK eine besonders hohe Flexibilität bei der Umsetzung von individuellen Duschlösungen im Sondermaß sowie rahmenlosen Duschkabinen nach Maß. So können nahezu alle architektonischen Anforderungen und individuellen Wünsche bei HSK realisiert werden. Durch diese Kompetenz bietet HSK – ein Team von Spezialisten rund ums Glas – höchste Planungsflexibilität, günstigste Preise und schnelle Lieferzeiten.