Die hochgradig flexiblen und unknickbaren Flex-Panzerschläuche von Tucai sind die ideale Lösung für die Installation in der Wärme- und Kältetechnik. Sauerstoffanteile im System können zu frühzeitigen Schäden durch Korrosion führen. Die diffusionsdichte Ummantelung des Schlauchinliners fungiert als Sauerstoffbarriere gemäß DIN 4726.

Varianten und Vorteile der Tucai Twist Panzerschläuche:

Edelstahlumflechtung

Umflechtung aus Polymer (ACB – Anti Corrosion Braid)

Korrosionsschutz gegen Nässe, Feuchtigkeit und Reinigungschemikalien

Temperaturbeständig bis 90 °C im Dauerbetrieb bei 10 Bar Druck

Hochgradig flexibel und unknickbar

Kinderleichte Montage, auch in engsten Einbausituationen

Bis 2000mm Länge und Abmessungen von DN13 bis DN50

Trinkwassergeeignet

Hergestellt in der EU

ACB ideal für Anwendungsbereiche hinter der Wand, im Boden oder der Decke, an Wärmepumpen und Geräten in nassen oder feuchten Umgebungen.

Benötigen Sie Flex- und Panzerschläuche für Trinkwasserinstallationen mit DVGW-Zulassung?

Sprechen Sie uns an! Unser Fertigungssortiment, gefertigt nach EN 13618, umfasst ebenfalls:

DVGW DN8 bis DN32 Flexschläuche mit oder ohne Bogen

Besuchen Sie uns auch gerne auf der ISH in Frankfurt, Halle 4.1 Stand C51