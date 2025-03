Besonders hervorzuheben in diesem Jahr werden neu und weiterentwickelte Produkte in diesen Bereichen sein:

DN8 DVGW Sanitäranschlussschläuche

Panzerschläuche mit Sauerstoffbarriere nach DIN 4726

DVGW Sanitärschläuche und Eckventile in verschiedenen Farben

Insgesamt über 70 neue Artikel.

Die Tucai Gruppe fertigt ein breites Sortiment an flexiblen Anschlussschläuchen in mehreren Produktionsstätten in Europa und Asien.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Frankfurt, Halle 4.1, Stand C51